Драстичан пораст жртава од екстремне хладноће

Извор:
СРНА
02.02.2026
21:44
Коментари:0
Број жртава у Њујорку повезаних са екстремном хладноћом порастао на 16, рекао је градоначелник Захран Мамдани.
Мамдани је изјавио новинарима да је у најмање 13 случајева главни узрок смрти била хипотермија.
Сњежна олуја која бјесни широм САД погодила је преко 200 милиона људи, а до сада је однијела више од 100 жртава.
Хиљаде летова је отказано широм земље, а ледени услови на америчким путевима довели су до повећања броја несрећа.
