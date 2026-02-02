Logo
Драстичан пораст жртава од екстремне хладноће

Извор:

СРНА

02.02.2026

21:44

Драстичан пораст жртава од екстремне хладноће
Фото: Tanjug / AP

Број жртава у Њујорку повезаних са екстремном хладноћом порастао на 16, рекао је градоначелник Захран Мамдани.

Мамдани је изјавио новинарима да је у најмање 13 случајева главни узрок смрти била хипотермија.

Сњежна олуја која бјесни широм САД погодила је преко 200 милиона људи, а до сада је однијела више од 100 жртава.

Хиљаде летова је отказано широм земље, а ледени услови на америчким путевима довели су до повећања броја несрећа.

