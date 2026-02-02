Пуцњава у хотелској соби: Један полицајац убијен, други рањен

Извор:
Танјуг
02.02.2026
09:03
Коментари:0
Полицајац округа Гвинет убијен је у пуцњави у хотелској соби на периферији Атланте а другог је ранила осумњичена особа у хотелу, саопштили су данас званичници америчке савезне државе Џорџија.
Шеф полиције округа Гвинет, Џеј Ди Меклур рекао је да је осумњичени позвао полицајце око 7.30 сати по локалном времену у хотел Холидеј ин експрес због пријаве везане за превару или фалсификовање, које је затим пустио у хотелску собу, преноси ЦБС њуз.
Регион
Словеначка полиција трага за Бориславом Бојанићем: Могао би бити опасан
"У неком тренутку током разговора, осумњичени је извадио пиштољ и пуцао на наше полицајце", рекао је Меклур на конференцији за новинаре.
Полиција је идентификовала погинулог полицајца као Прадипа Таманга (25), који се придружио полицијској управи округа Гвинет прије мање од годину дана.
Таманг, поријеклом из Непала, емигрирао је у САД пре око десет година и започео је своју каријеру у полицији прије годину дана.
Тенис
И Алкараз имао моменат ''сад ме добро слушајте''
У пуцњави је тешко рањен полицајац Дејвид М. Рид, који је у стабилном стању.
Начелник Меклур је рекао да је један од полицајаца узвратио ватру, погодивши осумњиченог, који је задобио повреде које нису опасне по живот.
Осумњичени је касније пуштен из болнице и смјештени у затвор округа Гвинет.
Друштво
Велика промјена: Метеоролози најавили знатан скок температуре
Власти су идентификовале осумњиченог као Кевина Ендруса (35), за кога полиција каже да има дугу криминалну прошлост, укључујући вишеструке осуде за кривична дјела која укључују насиље, ватрено оружје и наркотике.
Сцена
10 ч0
Занимљивости
10 ч0
Свијет
11 ч0
Сцена
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму