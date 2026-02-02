Logo
Пуцњава у хотелској соби: Један полицајац убијен, други рањен

Танјуг

02.02.2026

Фото: cottonbro studio/Pexels

Полицајац округа Гвинет убијен је у пуцњави у хотелској соби на периферији Атланте а другог је ранила осумњичена особа у хотелу, саопштили су данас званичници америчке савезне државе Џорџија.

Шеф полиције округа Гвинет, Џеј Ди Меклур рекао је да је осумњичени позвао полицајце око 7.30 сати по локалном времену у хотел Холидеј ин експрес због пријаве везане за превару или фалсификовање, које је затим пустио у хотелску собу, преноси ЦБС њуз.

Policija

Регион

Словеначка полиција трага за Бориславом Бојанићем: Могао би бити опасан

"У неком тренутку током разговора, осумњичени је извадио пиштољ и пуцао на наше полицајце", рекао је Меклур на конференцији за новинаре.

Полиција је идентификовала погинулог полицајца као Прадипа Таманга (25), који се придружио полицијској управи округа Гвинет прије мање од годину дана.

Таманг, поријеклом из Непала, емигрирао је у САД пре око десет година и започео је своју каријеру у полицији прије годину дана.

Карлос Алкараз

Тенис

И Алкараз имао моменат ''сад ме добро слушајте''

У пуцњави је тешко рањен полицајац Дејвид М. Рид, који је у стабилном стању.

Начелник Меклур је рекао да је један од полицајаца узвратио ватру, погодивши осумњиченог, који је задобио повреде које нису опасне по живот.

Осумњичени је касније пуштен из болнице и смјештени у затвор округа Гвинет.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Велика промјена: Метеоролози најавили знатан скок температуре

Власти су идентификовале осумњиченог као Кевина Ендруса (35), за кога полиција каже да има дугу криминалну прошлост, укључујући вишеструке осуде за кривична дјела која укључују насиље, ватрено оружје и наркотике.

Америка

ubistvo

