Словеначка полиција трага за Бориславом Бојанићем: Могао би бити опасан

02.02.2026

08:59

Словеначка полиција трага за Бориславом Бојанићем: Могао би бити опасан
Фото: Pexels

Словеначка полиција трага за Бориславом Бојанићем (44) који је побјегао пјешке након што је извршен злочин, а грађане су упозорили да му се не приближавају јер може бити опасан.

Како пишу словеначки медији, припадници Полицијске станице Чрномељ су истраживали кривично д‌јело против живота и тијела не наводећи детаље.

Из полиције истичу да трагају за Бојанићем свим расположивим ресурсима, а користе се и дронови.

Иначе, Борислав Бојанић има 44 године, висок је око 185 cm и средње је грађе. Када је изашао из свог дома у Бојанцима, носио је тамнозелене панталоне.

Према до сада доступним информацијама, мушкарац је непредвидив и стога би могао бити опасан, упозорава полиција.

Из полиције позивају свакога ко га примијети да му се не приближава, већ да одмах обавијести полицију, преноси свет24.

Наиме, према писањима на друштвеним мрежама Бојанић се сумњичи за убиство мушкарца.

