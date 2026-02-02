Вријеђао полицајце на друштвеним мрежама, па завршио иза решетака

Извор:
02.02.2026
07:54
Баранин А. Р. (35) осуђен је на 30 дана затвора због грубог вређања припадника полиције на друштвеним мрежама.
То је одлука Суда за прекршаје у Будви, Одјељење у Улцињу што је потврдио предсједник тог суда Марко Ђукановић.
Баранин је упућен у спушки затвор на издржавање затворске казне.
Како преносе медији у Црној Гори, окривљени је у суботу око 12.30 часова на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм грубо вријеђао полицајце.
Он је након што му је пријатељ ухапшен објавио коментар "Постао си херој брате, они ће увијек бити керови и слуге сваког режима, куме поносим се с тобом показао си им како се брани част, нисте му до кољена ви сте слуге режима. Мој брат је већ постао херој а ви се питајте куда ћете бјежати од срамоте када скинете униформе једном када одете у пензију".
Тиме је починио прекршај из Закона о јавном реду и миру.
