Logo
Large banner

Вријеђао полицајце на друштвеним мрежама, па завршио иза решетака

Извор:

вијести.ме

02.02.2026

07:54

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Баранин А. Р. (35) осуђен је на 30 дана затвора због грубог вређања припадника полиције на друштвеним мрежама.

То је одлука Суда за прекршаје у Будви, Одјељење у Улцињу што је потврдио предсједник тог суда Марко Ђукановић.

УКЦ-БЛ-26092025

Друштво

Од данас дозвољене посјете у УКЦ-у

Баранин је упућен у спушки затвор на издржавање затворске казне.

Како преносе медији у Црној Гори, окривљени је у суботу око 12.30 часова на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм грубо вријеђао полицајце.

Он је након што му је пријатељ ухапшен објавио коментар "Постао си херој брате, они ће увијек бити керови и слуге сваког режима, куме поносим се с тобом показао си им како се брани част, нисте му до кољена ви сте слуге режима. Мој брат је већ постао херој а ви се питајте куда ћете бјежати од срамоте када скинете униформе једном када одете у пензију".

Ротација полиција

Свијет

Пуцњава у Лос Анђелесу, има мртвих

Тиме је починио прекршај из Закона о јавном реду и миру.

Подијели:

Тагови:

Полиција

Црна Гора

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ове бањалучке улице данас остају без струје

Бања Лука

Ове бањалучке улице данас остају без струје

12 ч

0
Требињац заљубљен у олдтајмере

Ауто-мото

Требињац заљубљен у олдтајмере

12 ч

0
Намирнице које обавезно треба замрзавати

Савјети

Намирнице које обавезно треба замрзавати

12 ч

0
Рекордна зарада за документарац о Меланији Трамп првог викенда приказивања

Култура

Рекордна зарада за документарац о Меланији Трамп првог викенда приказивања

12 ч

0

Више из рубрике

Застава Црна Гора

Регион

Да ли је на помолу нови скандал: ''Пет министара треба да дрхти због снимака''

12 ч

1
Хоће ли нови хрватски закон утицати на грађане БиХ

Регион

Хоће ли нови хрватски закон утицати на грађане БиХ

13 ч

0
Полиција заплијенила 150 килограма марихуане, ухапшене три особе

Регион

Полиција заплијенила 150 килограма марихуане, ухапшене три особе

22 ч

0
Словенија повећала минималац: Ово је коначан бруто износ

Регион

Словенија повећала минималац: Ово је коначан бруто износ

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner