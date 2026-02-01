Logo
Полиција заплијенила 150 килограма марихуане, ухапшене три особе

Извор:

Црна-хроника.инфо

01.02.2026

20:42

Полиција заплијенила 150 килограма марихуане, ухапшене три особе
Фото: Pixabay

Полиција Сјеверне Македоније саопштила је да ухапсила три мушкарца из Скопља који су у “шлепованом” возилу транспортовали 150 килограма марихуане.

Како се наводи, 37-годишњи М.З. у Струги, граду на југозападу земље, купио је “опел комбо” у који је заједно са 61-годишњим И.Б. смјестио марихуану и онда су контактирали Г.Б. (59) како би то возило, које није било у возном стању, “одшлеповао” до Скопља за 200 евра.

Bolnica

Свијет

Потврђен вирус мајмунских богиња

Послије доласка у Скопље, према наводима полиције, М.З. И.Б. су затражили од Г.Б. да за додатних 40 евра настави да вози до мјеста Свети Никола, у источном дијелу Сјеверне Македоније, иза “мерцедеса” у којем су се возили.

“На регионалном путу у близини Светог Николе полицајци су, након што су претходно добили информацију да ће бити извршен транспорт веће количине дроге, зауставили камион марке ‘ивеко’ који је вукао ‘опел комбо’ и прегледом задњег сједишта и у пртљажнику возила, пронашли осам кеса са 50 пакетића марихуане”, пише у саопштењу.

Након вјештачења које је спровело Одјељење за форензичка испитивања Министарства унутрашњих послова Сјеверне Македоније, утврђено је да се ради о 150 килограма марихуане.

Атлетски савез прогласио најбоље

Остали спортови

Атлетски савез РС прогласио најбоље. Самарџић и Пелемиш обиљежили 2025.

Против тројице ухапшених Скопљанаца полиција је Тужилаштву за организовани криминал Сјеверне Македоније поднијела кривичну пријаву због основане сумње да су извршили кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога, психотропних супстанци и прекурсора.

