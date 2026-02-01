Изузетно значајне промјене за бх. раднике у Словенији

Извор:
За разлику од досадашње праксе, бх. радници ће убудуће у Словенији имати право мијењати послодавца већ у првој години запослења.
На приједлог Министарства цивилних послова БиХ, Савјет министара БиХ усвојио је документ који отвара пут према значајном унапређењу права држављана БиХ запослених у Словенији.
Како наводе из Министарства цивилних послова, ријеч је о покретању поступка за измјене и допуне постојећег споразума о запошљавању између двије државе, чиме се радни статус босанскохерцеговачких држављана усклађује с новим законодавством у Словенији, али се и директно побољшава њихов положај на тржишту рада, преноси "Вечерњи лист БиХ".
Истичу како се најважнија новина односи на већу слободу и заштиту радника током прве године боравка у Словенији.
"Измјенама споразума омогућава се промјена послодавца у првој години запослења, уз прибављање нове дозволе надлежног тијела државе запослења. Ова измјена директно доприноси већој сигурности радника, смањењу ризика од злоупотреба те јачању њихове преговарачке позиције на тржишту рада", објаснили су из Министарства цивилних послова БиХ.
Наиме, предложеним измјенама постојећег споразума о запошљавању између двије државе исправља се тренутна ситуација у којој су радници из БиХ били у неповољнијем положају у односу на држављане земаља које немају потписан билатерални споразум са Словенијом, а наставља се и борба против нерегуларних миграција.
Укратко, измјене осигуравају да сваки радник из БиХ у Словенији има пуну правну заштиту и јасно дефинисан статус.
Потреба за измјенама споразума потврђена је и на састанцима Међудржавне комисије БиХ и Словеније, након увођења система јединствене дозволе за боравак и рад у Словенији.
"Без ових измјена босанскохерцеговачки радници били су 'везани' уз једног послодавца у првој години рада, што је ограничавало њихову мобилност и преговарачку моћ. Министарство цивилних послова БиХ добило је позитивна мишљења свих релевантних институција, укључујући Агенцију за рад и запошљавање БиХ, која је потврдила да су ове промјене изнимно повољне за наше раднике", истакли су из Министарства цивилних послова те закључили како ће, у складу са закључцима Савјета министара, упутити Предсједништву БиХ приједлог за доношење одлуке о покретању преговора, као и приједлог да овлаштени потписник споразума у име БиХ буде министар цивилних послова БиХ.
Иначе, према ранијим подацима, у Словенији је током прошле године радило више од 70.000 радника из БиХ, готово двоструко више него прије осам година.
Ако је судити по ситуацији на словеначком тржишту рада и приликама у БиХ, њихов број ће и даље расти.
Наиме, прије двије године у изјави за "Српскаинфо" тадашња потпредсједница Владе Словеније Сања Ајановић Ховник упозорила је да у дежели годишње око 40.000 радника оде у пензију, а око 20.000 нових људи долази на тржиште рада.
Радници из БиХ су најбројнији међу "мигрантима" из Словеније.
Због културолошке и језичке блискости, заједничке историје и географске близине, радници из БиХ, много чешће него они из далеких земаља, остају у Словенији.
Због трошкова становања тренутно им је Нова Горица омиљена дестинација за смјештај.
