Лажни доктор преварио мушкарца и узео му хиљаде евра

Црна-хроника.инфо

01.02.2026

16:07

Лажни доктор преварио мушкарца и узео му хиљаде евра
Фото: Pixabay

Мушкарац стар 64 године с подручја Задра постао је жртва преваре након што га је јуче послијеподне телефоном контактирао непознати мушкарац који се лажно представио као доктор.

Током разговора преварант га је увјерио да је његовој кћерци хитно потребна операција и лијечење, те да је за то неопходно уплатити новац у кратком року.

Повјеровавши у изнесену причу, оштећени је поступио према упутама непознате особе и на адреси свог становања предао више хиљада евра мушкарцу који је дошао по новац.

Како је саопштила полиција, новац је предат директно особи која се појавила на кућној адреси, а која је након тога нестала.

Случај је пријављен надлежним органима, а полицијски службеници проводе криминалистичко истраживање с циљем идентификације и проналаска починиоца ове преваре, објављено је у полицијском саопштењу које преносе хрватски медији.

Хрватска

превара

