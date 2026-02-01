Лажни доктор преварио мушкарца и узео му хиљаде евра

Извор:
Црна-хроника.инфо
01.02.2026
16:07
Коментари:0
Мушкарац стар 64 године с подручја Задра постао је жртва преваре након што га је јуче послијеподне телефоном контактирао непознати мушкарац који се лажно представио као доктор.
Током разговора преварант га је увјерио да је његовој кћерци хитно потребна операција и лијечење, те да је за то неопходно уплатити новац у кратком року.
Остали спортови
Српкиња пркоси годинама и помјера границе у петој деценији
Повјеровавши у изнесену причу, оштећени је поступио према упутама непознате особе и на адреси свог становања предао више хиљада евра мушкарцу који је дошао по новац.
Како је саопштила полиција, новац је предат директно особи која се појавила на кућној адреси, а која је након тога нестала.
Вицеви
Виц дана: Празна кућа
Случај је пријављен надлежним органима, а полицијски службеници проводе криминалистичко истраживање с циљем идентификације и проналаска починиоца ове преваре, објављено је у полицијском саопштењу које преносе хрватски медији.
Регион
8 ч0
Регион
10 ч0
Регион
14 ч0
Регион
1 д1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму