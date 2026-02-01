Logo
Геније оптужен за крађу 65 милиона долара виђен у БиХ

АТВ

01.02.2026

15:35

0
Андеан Међедовић, геније оптужен за крађу 65 милиона виђен у БиХ
Фото: Приватна архива

Злогласни канадски математичар Андеан Међедовић пуштен је на слободу након што је 2024. године провео 105 дана у притвору у Србији, али му се од тада губи сваки траг.

Према доступним информацијама, постоје индиције да се налази негдје у Босни и Херцеговини.

Новак Ђоковић и Карлос Алкараз

Тенис

Алкараз и Аустралијан опен прекршили правила због Ђоковића

Међедовић, рођен у Хамилтону у Канади, био је познат по изузетној академској бриљантности из математике, али је то знање, према наводима истражних органа, искористио за крађу више од 65 милиона долара из крипто пројеката.

Иако га је Интерпол лоцирао и привео у Европи прије двије године, данас је овај такозвани “аналитички лопов” недоступан правосудним институцијама.

Средњу школу завршио је са само 14 година, док је магистрирао чисту математику са 18. Убрзо након тога окренуо се криминалним активностима, а његови међународни проблеми почињу након лета из Амстердама према Кувајту, преко Истанбула.

Дана 11. децембра 2023. године, двије седмице након тог путовања, холандске власти издале су европску потјерницу за “младићем који је извео хакерски напад” у којем је украдено 48 милиона долара у дигиталној имовини. Међедовић је ухапшен у Београду девет мјесеци касније.

Користио лажне идентитете и пасоше широм Европе

Према документима из поступка екстрадиције пред Вишим судом у Београду, које су анализирали истраживачки новинари, Међедовић је током бјекства контролисао око 65 милиона долара у криптовалутама.

Полиција Србија

Хроника

Жена пронашла бомбу у дворишту куће: Мета био њен син?

Његова кретања од 2021. године до хапшења у Београду нису прецизно утврђена. Сам је тврдио да је боравио у Јужној Америци, на неименованим острвима, као и у затвору “негдје у Европи”. Судски преводи у Србији наводе да је након нестанка крајем 2021. путовао кроз Бразил, Дубаи и Шпанију.

“Можда може живјети луксузно, али за плаћање кирије, куповину аутомобила или путовања нема много мјеста која прихваћају криптовалуте”, изјавио је Кајл Армстронг, бивши агент ФБИ-а, данас запослен у компанији ТРМ Лабс, додајући да је могуће да је Међедовић “уновчио дио својих милиона”.

Међедовић је добро познат у крипто круговима јер се доводи у везу с експлоатацијом двије платформе. Америчко Министарство правде и холандске власти повезују га с хаковањем вијетнамског ДеФи мултичејн агрегатора КајберСвоп.

Како је раније извијестио "Криптополитан", "КајберСвоп" је 2023. године претрпио бот-напад на фронт-енд, при чему је украдено 48 милиона долара корисничких средстава. Након крађе, нападач је јавно поручио компанији:

“Преговори ће почети за неколико сати када се потпуно одморим. Хвала".

Ова порука касније је постала дио америчке оптужнице, отпечаћене почетком 2025. године, којом се Међедовић терети за изнуду. Холандске власти тврде да је напад изведен из хотела у Хагу, гдје се пријавио са лажним словачким пасошем, а хотел је напустио јутро након напада, иако је унапријед платио мјесец дана боравка, преноси "Криптополитан".

илу-купатило-18092025

Савјети

Ове биљке најбоље упијају влагу: Идеалне су за купатило

Суд у Онтарију издао је налог за његово хапшење крајем 2021. године, након што се није појавио на грађанском суђењу. Такође се сумњичи да је са 18 година искористио рањивости кода на платформи "Индекс Фајнанс" и прибавио 16,5 милиона долара.

Гдје је данас Андеан Међедовић?

Према евиденцијама холандске полиције, за један лет користио је пасош Босне и Херцеговине, док је са словачким пасошем путовао у Сарајево. Пред судом у Београду изјавио је да посједује држављанство БиХ, а не Канаде.

Канадско Министарство спољних послова потврдило је да је тијеком љета 2024. било упознато са “канадским држављанином притвореним у иностранству”.

Након путовања у БиХ 2023. године, услиједила је Интерполова црвена потјерница. Његова сљедећа потврђена локација били су Уједињени Арапски Емирати. Београдском суду рекао је да је “четири мјесеца боравио у Дубаију”, користећи име Лоренцо. Под тим именом изнајмио је и стан у Београду, што је на крају довело до његовог хапшења у августу 2024. године.

novac evri

Свијет

Од данас у Бугарској обавезно плаћање у еврима

У притвору је провео 105 дана, али је пуштен након што је пропао покушај његове екстрадиције у Холандију. Судије су навеле да тужилаштво није довољно доказало кривицу, као и да су могуће казне у тој земљи биле преблаге, преноси "Радиосарајево".

Амерички судски поднесак из јануара прошле године наводи да се “оптужени вјероватно налази на слободи, у Босни и Херцеговини”. Након гласина да се налази у близини Сарајева, новинари ЦБЦ-а контактирали су управника зграде у којој је наводно боравио, али им је речено да су власти долазиле у потрагу, но да “никада није виђен на тој адреси”.

Пљачка

Крађа

kriptovalute

