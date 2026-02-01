Жена пронашла бомбу у дворишту куће: Мета био њен син?

Извор:
Права драма одиграла се у дворишту једне куће у Раковици у Београду, када је жена у дворишту пронашла бомбу, а онда успаничена позвала полицију.
Наводно, у дворишту куће била је неексплодирана ручна бомба са извученим осигурачем. Међутим, оно што може да укаже на повод за убацивање бомбе у двориште јесте да жена живи са сином Ј. Л. (22) који је познат органима реда и раније је хапшен.
Засад није познато да ли је бомба бачена с намјером да експлодира, али се то није догодило, или је у двориште намјерно бачена неисправна бомба као средство застрашивања. Сумња се да је она била упозорење за Ј. Л.
Полиција је извршила увиђај и ради на расвјетљавају случаја.
