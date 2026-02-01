УКЦ РС о повријеђенима код Мркоњић Града

01.02.2026
14:19
Повријеђени у саобраћајној незгоди која се догодила у суботу, 31. јануара у мјесту Баљвине код Мркоњић Града, и који су превезени на Универзитетски клинички центар (УКЦ) Републике Српске, отпуштени су на кућно лијечење.
Потврђено је ово за "Независне новине" из Клиничког центра Српске, који су казали да су повријеђене особе дијагностички обрађене, те пуштене кући уз дате препоруке
"Пацијент Б.Т. примљен је у Клинику за општу и абдоминалну хирургију. Пацијенти Б.Т. и Р.Ј. су прегледани, дијагностички обрађени, те уз препоруке отпуштени из Ургентног центра УКЦ Републике Српске", речено је из УКЦ РС.
Такође, на кућно лијечење пуштена је и А. Ј. али из УКЦ напомињу да је то урађено на захтјев те пацијентице.
"Пацијентица А. Ј. је прегледана, дијагностички обрађена, те је отпуштена са хоспиталног лијечења на лични захтјев уз препоруку љекара", појаснили су из Клиничког центра.
Подсјетимо, у тешкој саобраћајној незгоди код Мркоњић Града повријеђено је пет особа.
Тежак удес код Мркоњић Града: Повријеђено пет особа, сви пребачени на УКЦ-а РС
Како је саопштено из Полицијске управе Мркоњић Град, удес се догодио на магистралном путу Црна Ријека-Угар, у мјесту Баљвине код Мркоњић Града.
"Удес се догодио 31. јануара око 17.25 часова. У незгоди су учествовали мерцедес којим је управљало лице Б.Т из Бањалуке и шкода којим је управљало лице Р.Ј. из Бугојна", навели су из ПУ Мркоњић Град и додали:
"У саобраћајној незгоди тјелесне повреде су задобили возач Р.Ј. и сапутници А.Ј., Д.Ј. и малољетно лице сви из Бугојна и возач Б.Т. који су упућени на лијечење у Универзитетско клинички центар РС у Бањалуци".
Код возача Б.Т. након алкотестирања утврђено је присуство алкохола у организму од 1,54 g/kg.
