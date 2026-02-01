Баку покосило ауто док је претрчавала улицу

Извор:
Телеграф
01.02.2026
14:17
Коментари:0
Тешке тјелесне повреде задобила је старија жена приликом претрчавања улице у Земуну када је на њу налетијело возило.
Како сазнајемо, жена В.Б. (85) суботу је прелазила Првомајску улицу, ван пешачког прелаза када је на њу налетео аутомобил "цитроен Берлинго" којим је управљао М.Љ. (49).
Друштво
Какво нас вријеме сутра очекује?
Повређена жена превезена је у Ургентни центар где су јој констатоване тешке телесне повреде, опасне по живот.
Она је задржана на даљем лијечењу, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму