Баку покосило ауто док је претрчавала улицу

Извор:

Телеграф

01.02.2026

14:17

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Тешке тјелесне повреде задобила је старија жена приликом претрчавања улице у Земуну када је на њу налетијело возило.

Како сазнајемо, жена В.Б. (85) суботу је прелазила Првомајску улицу, ван пешачког прелаза када је на њу налетео аутомобил "цитроен Берлинго" којим је управљао М.Љ. (49).

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Какво нас вријеме сутра очекује?

Повређена жена превезена је у Ургентни центар где су јој констатоване тешке телесне повреде, опасне по живот.

Она је задржана на даљем лијечењу, преноси Телеграф.

