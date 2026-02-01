Овај датум доноси неочекивани преокрет: Спремите се дебели минус

Извор:
АТВ
01.02.2026
13:44
Коментари:0
До сриједе у нашем региону хладно, посебно на истоку, гдје је могућ и слаб снијег.
Затим осјетно отопљење уз кишу повремено.
И већи дио следеће седмице релативно топао и вјетровит, уз кишу у налетима.
Изгледа за захлађење и даље има око 13. фебруара, објавио је на свом Фејсбуку метеоролог аматер Марко Чубрило.
„Данас ће са истока, преко Влашке низије у Румунији, притицати хладан ваздух, док ће се над источним и средишњим дијеловима региона осјетити утицај циклона над Јонским морем. Преовладаваће облачно и хладније, посебно на истоку и југоистоку Србије, као и над средишњим дијеловима планинске БиХ, гдје може бити и снијега, посебно послије подне и у ноћи ка понедјељку. Нешто конкретнији снијег је могућ на крајњем југоистоку Србије, посебно на планинама. Дневни максимум од око -6 на истоку Србије до око 4 на југозападу Хрватске“, наводи се у објави.
Сутра слично вријеме, али уз малу шансу за снијег током пријеподнева на сјевероистоку Србије. Дуваће хладна кошава и бура дуж Јадрана, а дневни максимум без веће промјене. Увече разведравање, тако да се у уторак послије ноћи са углавном слабим мразем, очекује наоблачење и ново јачање кошаве, која ћа овог пута бити топлог типа. Дневни максимум од -2 на истоку Србије до око 8 на југозападу Хрватске.
Од сриједе, па све до краја седмице, релативно топло, али вјетровито, уз честе налете кише, док су понегдје могући и пљускови, посебно дуж Јадрана. Дуваће јак јужни вјетар на планинама, јак и олујан југо дуж Јадрана и јака и олујна, топла, кошава у Србији. Снијег ће се због фенских одлика вјетра брзо топити и на високим планинама. Јутра углавом без мразева уз минимуме од -1 до 7 степени Целзијуса, док ће се дневни максимуми кретати од 6 до 14, а повремено у фенским дијеловима региона и око +18.
Крајем седмице мало свјежије уз кишу и могућ снијег тек на всини преко 900 метара надморске висине, али остаје релативно топло уз јужни вјетар.
„Сигнала за захлађење поново има око 13. фебруара и ту се није ништа посебно мијењало. Нити је тај сигнал ојачао нити је ослабио. Данашњи оперативни ECMWF је, вјероватно, сувише снажан по питању тог захлађења и вјероватно ће вечерас ублажити синоптику. Али, ако би остало тако како он симулира, после 13. фебруара нас очекује период обилниг снијега и врло ниских температура“, наводи се у објави.
До сриједе краткотрајна епизода зиме, затим период јаког југа и честе кише, уз температуре изнад просјека.
