Најљепше вијести стижу из породилишта: Рођено 17 беба

Извор:

АТВ

01.02.2026

08:25

Најљепше вијести стижу из породилишта: Рођено 17 беба
Фото: Unsplash

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 17 беба, од којих 10 дјевојчица и седам дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - осам, затим у Градишци четири, Добоју три, те Приједору и Требињу по једна беба.

У Бањалуци је рођено шест дјевојчица и два дјечака, у Градишци дјевојчица и три дјечака, Добоју дјевојчица и два дјечака, Приједору и Требињу по једна дјевојчица.

У протекла 24 часа није било порођаја у породилиштима Источном Сарајеву, Зворнику, Фочи, Бијељини, Невесињу.

