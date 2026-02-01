Најљепше вијести стижу из породилишта: Рођено 17 беба

Извор:
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 17 беба, од којих 10 дјевојчица и седам дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - осам, затим у Градишци четири, Добоју три, те Приједору и Требињу по једна беба.
У Бањалуци је рођено шест дјевојчица и два дјечака, у Градишци дјевојчица и три дјечака, Добоју дјевојчица и два дјечака, Приједору и Требињу по једна дјевојчица.
У протекла 24 часа није било порођаја у породилиштима Источном Сарајеву, Зворнику, Фочи, Бијељини, Невесињу.
