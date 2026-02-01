Колико година стажа је потребно за одлазак у пензију?

Извор:
Просјечна старост српског пензионера је око 73 године за мушкарце, односно 72 године за жене, а како показују подаци ПИО фонда мушкарци у просјеку пензију примају 17, а жене 21 годину.
Према званичним подацима у Србији има нешто више од 1,6 милиона људи који сваког мјесеца примају пензије. Захваљујући бољем животном стандарду, али и напретку медицине, животни вијек је све дужи што значи да ће све више старијих суграђана дуже примати пензију. Просјечна старост српског пензионера је око 73 године за мушкарце, односно 72 године за жене. Процјењује се да између 10.000 и 22.000 људи годишње умре прије него што дође до старосне границе за пензију, што значи да не доживи одлазак у пензију. Ова бројка се базира на статистичким процјенама морталитета и године смрти у односу на пензиони узраст.
Како су за Бизнис Курир рекли у ПИО фонду према посљедњим обрађеним подацима (за 2024. годину) мушкарци пензије користе краће од жена.
"Мушкарци у просјеку примају пензију 17, а жене 21 годину. Према нашим подацима најмлађи корисник пензије је дијете породични пензионер. Најстарији корисници пензије се у бази Фонда воде под личним, а не под матичним бројем, па не постоји могућност да дамо прецизан податак у вези са најстаријим корисником пензије", рекли су у ПИО фонду.
Када се погледа структура данашњих пензионера, према посљедњим званичним подацима ПИО фонда може се видјети да је највише оних који отишли у старосну пензију, односно њих 66,7 одсто од укупног броја лица која добијају пензије. На другом мјесту су они који примају породичне пензије 19, 5 одсто, а на трећем инвалидски пензионери са 13, 8 одсто. Ако се упреди са подацима из 2012. приметно је да је број инвалидских пензионера значајно мањи.
Из података ПИО фонда види се и по ком основу су запослени највише добијали инвалидске пензије. Поражавајући је податак да је чак 30 одсто људи инвалидску пензију добило зато што болују од тумора, док је 26, 4 одсто инвалидских пензионера имало срчане болести.
Када су у питању категорије пензионера у односу на некадашње запослење највише је оних који су старосну пензију зарадили у разним фирмама и њих је 1. 410.793. За њима слиједе пензионери који су се бавили самосталном дјелатношћу којих има 116.783, док је најмање пољопривредних пензионера и то 129.973.
Гледајући податке ПИО фонда примјетно је да је све више оних који у пензију одлазе неку годину раније. Тако су 2012. мушкарци за старосну пензију радили 36 година, а жене 30. Тај број се промијенио 2024. када су мушкарци у просјеку у пензију одлазили са 35 година радног стажа, а жене годину дана мање. Овај тренд примјетан је и код пензионера који су се бавили самосталним дјелатностима с тим што су они у пензију одлазили са 33, а жене са 29 година радног стажа.
Пољопривредни пензионери који имају и најмања примања имали су и најмање стажа, и то мушкарци у просеку 22, а жене 19 година што значи да су пензије почели да уплаћују много касније него кад су почели да се баве својим послом. Али, пољопривредни пензионери су најдуговјечнији, па накнаду од ПИО фонда примају до 83 године живота без обзира на пол.
Просјечна старост одласка у пензију је пре две године за мушкарце била 64 година живота, а данас је 65 година живота и најмање 15 година стажа. За жене ће се та граница сваке године померати за два мијесеца како би се 2030. изједначили услови за одлазак у пензију мушкараца и жена. У инвалидску пензију и мушкарци и жене одлазили су у просјеку са 55 година живота. Приватни предузетници у пензију одлазе са 65 година, као и пољопривредници, који су имали значајно мање стажа у односу на остале зато што га нису уплаћивали од почетка радног вијека, пише Курир.
