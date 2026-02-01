Ђоковић нажалост без 25. Гренд слема: Алкараз освојио Аустралијан опен

Извор:
АТВ
01.02.2026
08:05
Коментари:10
Карлос Алкараз је нови шампион Аустралијан опена! Први тенисер свијета је у финалном обрачуну побиједио највећег свих времена Новака Ђоковића са 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
Меч сте могли пратити уживо на порталу atvbl.rs.
5:6 - Без драме овога пута. Све погађа Карлитос! Извлачи се на форхенд за винер и крај овог гема.
5:5 - Бодри се Новак! Није дозволио да пропуштена прилика утиче на њега. Уз одличан сервис, узео је гем.
4:5 - СРБИН ПРОПУСТИО БРЕЈК ЛОПТУ! Имао је Новак полушансу, пошто је на 0:15 дочекао и други сервис противника. На мрежи је успијевао да га надигра Карлитос и окрене на 30:15.
4:4 - Било је 0:30. Било је и 40:40. Али је Ђоковић успио да преживи.
3:4 - Погодио је идеалан ритерн винер Новак. Али је био то његов једини поен на сервисе Шпанца.
3:3 - Брзо се сада одвијају ствари на терену. Није Ђоковић дозволио противнику да му запријети и резултат је изједначен.
2:3 - Узвраћа Шпанац на исти начин. Прилично лако долази до свог гема, уз још два уписана аса.
2:2 - Коначно један лак гем и на сервисе Ђоковића! Са нулом га је добио српски тенис.
1:2 - Узео је српски тенисер први поен, потом је имао и неке полушансе. Али није их користио - за шта је био кажњен. Алкараз није дозвољавао драму у својим гемовима.
1:1 - Гријешио је Новак, није стизао лоптице као раније и суочио се са брејк лоптама (15:40). Стигао је Ђоковић до изједначења, да би потом промашио из бекхенда. Изазвао га је Шпанац на мрежу, морао је и да смечује Србин – али је успио да надигра противника за ново изједначење.
Добар сервис донио је и предност Новаку, али се ту гем није завршио. Алкараз га је увлачио у размјене и ту стицао предност. Дошао је Карлитос до пете брејк шансе, а онда и шесте. Међутим, није дао Ђоковић.
0:1 - Сигуран је Алкараз и без проблема узима уводни гем.
Почео је четврти сет.
3:6 - СЕТ ЗА АЛКАРАСА! На сервисе Новака је Алкарас дошао до три везане сет лопте. Спасао је две Ђоковић, а онда уз велику подршку са трибина уписао и ас. Имао је Карлитос још једну шансу да заврши сет, али га је Новак дубоким форхендом приморао на грешку.
INSANITY 🤯— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026
Just sit back and enjoy two masters of their craft defying logic.@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/FyGidFw7C5
Послије још два изједначења, сачекао је Шпанац грешку Србина - и завршио је сет.
3:5 - Запријетио је Ђоковић, пришао је на 40:30. Покушао је ритерн винером да озбиљније угрози ривала, али није успио. Шпанац је на корак до трећег сета.
3:4 - Још један одличан поен су одиграли и поново је он припао Алкаразу за 15:15. Уморио се Новак у том надигравању, али је уз форхенд винер и ас стигао до 40:15. Сервис винер је уписао за крај.
2:4 - Направио је и Шпанац дуплу сервис грешку за 30:30, али је онда одиграо перфектан поен. Лако је потом завршио посао.
2:3 - БРЕЈК АЛКАРАСА! Дуплом сервис грешком Новака почео је наредни гем. Ни излазак на мрежу након тога му није помогао – било је 0:30.
2:2 - Невјероватно шта је све Новак стигао у овом поену – али награда је изостала. Алкараз је био на лопти на крају и повео је 15:0. Успио је Ђоковић да припријети, да дође до 30:30, али му није дозволио Карлитос нове брејк шансе.
2:1 - Сигуран сада гем и за српског тенисера. Два форхенд винера, једна грешка ривала и поен из сервиса.
1:1 - Сигуран Алкараз. Нема Шпанац проблема на свом сервису. Новак не ствара онакав притисак какав је био у првом сету, доста муке са тајмингом на лотпици.
1:0 - Било је 0-30, али се успио извући Новак. Оно што брине јесте његов говор тијела.
Почео је трећи сет.
2:6 - СЕТ ЗА КАРЛОСА! Уз добар ритерн је дестоструки шампион узео први поен. Међутим, брзо је вратио иницијативу Шпанац. Снажно и прецизно је ударао Карлитос и без проблема је завршио овај сет.
BACK on level terms 💪— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026
Alcaraz wins the second 6-2 in 36 minutes to make it a set a piece. pic.twitter.com/yup5g1nU3O
2:5 - НОВИ БРЕЈК АЛКАРАСА! Све боље игра Шпанац – и не дозвољава Новаку да буде на нивоу као у првом сету. Не сервира Србин као у првом периоду и то се види. Алкараз је имао брејк лопте (15:40). Прву је спасао Ђоковић, другу није успио.
2:3 - Изазвао је Карлитос на мрежу старијег ривала – али је стигао ту лоптицу Новак. И онда је показао Србин како се то ради и дивним бекхенд волејем је дошао до 30:0. Онда и 40:0. Погодио је Алкарас линију за једини поен у овом гему, али је брзо завршио посао Ђоковић.
1:3 - НОВАК ПРОПУШТА БРЕЈК ШАНСУ! Севнуо је бекхенд винер Новака на старту овог гема, али је одговорио ас сервисом Алкараз. Међутим, неспретно је реаговао Карлитос потом и смјестио је лоптицу у мрежу за 15:30.
Направили су обојица потом по грешку и имао је Србин прилику да одмах врати брејк! Услиједила је дужа размјена, а Ђоковићев форхенд је завршио иза основне линије.
Уз добар сервис Алкараз је стекао предност, а онда узео и гем.
1:2 - БРЕЈК АЛКАРАСА! Уз много среће и велику помоћ мреже Алкарас је дошао до 15:30. Погријешио је након тога Ђоковић, послао је форхенд у аут и сучио се са брејк лоптама. Није успио да исконтролише ударац ни у наредном поену Новак и изгубио је сервис.
1:1 - Сигуран сада Алкараз. Свјестан је Шпанац да мора да буде бољи - уз нови ас је окончао овај гем, у којем није изгубио ни поен.
1:0 - Успио је Алкараз да уз двије грешке ривала стигне до 0:30. Ипак, успио је Ђоковић да избјегне непријатну ситуацију. Послије изједначења је преузео иницијативу – а онда сјајним дроп-шотом завршио овај гем.
Почео је други сет.
6:2 - Нестварно је шта ради Ђоковић! Предивним форхенд винером долази до сет лопти - а онда уз сјајни ритерн завршава надигравање.
5:2 - Ни у овом гему Новак није препустио ни поен противнику. Први тенисер свијета нема рјешења за игру 38-годишњака. Одлично сервира Ђоковић, контролише сасвим ситуацију на терену.
4:2 - Запријетио је поново Ђоковић, имао је 0:30. Али је онд поправио сервис Шпанац, гађао је праве тачке и преузимао је иницијативу у разменама. Приморао је два пута Новака на грешку – а онда уписао сервис винер и форхенд винер за крај.
4:1 - Рутински! Одлично изгледа Новак Ђоковић на почетку овог финала. Диктира ритам десетоструки шампион и потврђује брејк.
3:1 - БРЕЈК ЂОКОВИЋА! Послије дупле сервис грешке Алкараза било је 30:30! Услиједила је дужа размјена и Ђоковић је имао брејк лопту! Ипак, уз одличан дроп-шот - своје најјаче оружје – извукао се Шпанац.
2:1 - Одличан Новак! Сигурно игра Ђоковић, потпуно контролише ситуацију када убацује лоптицу у игру. Уписује винер за винером. Са нулом је добио овај гем.
1:1 - Узвраћа на исти начин Алкарас. Прво је уписао ас, а онда стигао до 40:0. Успио је Новак да узме један поен, винером са форхенд стране.
1:0 - Меч је почео сервисима српског тенисера. Сигуран је био Ђоковић. Алкараз је успио да упише само један поен – форхенд винером на мрежи.
Go time ⏰@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/UbwyqhEyWm— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026
Новак је у Мелбурну до сада одиграо десет финала и исто толико пута освојио титулу, док ће Алкараз први пут наступити у финалу овог турнира.
Тенис
1 д0
Тенис
1 д0
Тенис
1 д0
Тенис
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму