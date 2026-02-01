Пуцњава у Мостару, има рањених

Извор:
СРНА
01.02.2026
08:02
Лице чији су иницијали С.С. (46) рањено је вечерас у пуцњави у Мостару, а полиција је ухапсила педесетогодишњег А.О, потврђено је Срни у МУП-у Херцеговачко-неретванског кантона.
Пуцњава је полицији пријављена у 18.10 часова у Улици Анте Старчевића.
"Повријеђена особа је превезена у Свеучилишну клиничку болницу Мостар, гдје су јој констатоване тешке тјелесне повреде", рекла је портпарол Управе полиције МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона Илијана Милош.
