Пуцњава у Мостару, има рањених

Извор:

СРНА

01.02.2026

08:02

Пуцњава у Мостару, има рањених
Фото: Pexels

Лице чији су иницијали С.С. (46) рањено је вечерас у пуцњави у Мостару, а полиција је ухапсила педесетогодишњег А.О, потврђено је Срни у МУП-у Херцеговачко-неретванског кантона.

Пуцњава је полицији пријављена у 18.10 часова у Улици Анте Старчевића.

"Повријеђена особа је превезена у Свеучилишну клиничку болницу Мостар, гдје су јој констатоване тешке тјелесне повреде", рекла је портпарол Управе полиције МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона Илијана Милош.

Тагови:

Мостар

pucnjava

ranjeni

