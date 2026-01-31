Несвакидашња пљачка у БиХ: Лопов однио 12 тегли меда

Извор:
Аваз
31.01.2026
17:20
Коментари:0
Несвакидашња крађа догодила се у Завидовићима 28. јануара ове године послије поноћи.
Како је потврдио МУП ЗДК, младић иницијала Б.И. (2004) из Завидовића, у 1.45, у улици Пинкаса Бандта починио је крађу у трговачку радњу “Лотус”, власништво особе М.А, из Завидовића, пише "Аваз".
Том приликом украдено је 12 стаклених тегли меда.
Због постојања основа сумње да је извршило кривично дјело “Тешка крађа” особа Б.И. је ухапшена и задржано у просторијама за задржавање, те је над истим проведена криминалистичка обрада, потврдили су из полиције.
Хроника
8 ч0
Хроника
9 ч0
Хроника
9 ч4
Хроника
10 ч0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму