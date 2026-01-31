Logo
Прве фотографије након урушавања у центру града: Обустављен саобраћај, огласили се из Хитне помоћи

Извор:

РТС

31.01.2026

14:54

Срушила се кућа у Београду
Фото: AMIR HAMZAGIĆ/Tanjug/AP

У Улици Џорџа Вашингтона у центру Београду срушио се дио напуштене куће и дио грађевинске скеле која је била наслоњена на кућу.

У Хитној помоћи су рекли да нема повријеђених.

Александар Врањеш

Република Српска

Врањеш: Политичко Сарајево, Шмит и опозиција желе институционалну кризу у Српској до октобра

Оштећена су четири паркирана возила, а обустављен је трамвајски саобраћај од Бајлонијеве пијаце ка граду.

У току је преглед објекта.

