Прве фотографије након урушавања у центру града: Обустављен саобраћај, огласили се из Хитне помоћи

Извор:
РТС
31.01.2026
14:54
У Улици Џорџа Вашингтона у центру Београду срушио се дио напуштене куће и дио грађевинске скеле која је била наслоњена на кућу.
У Хитној помоћи су рекли да нема повријеђених.
Оштећена су четири паркирана возила, а обустављен је трамвајски саобраћај од Бајлонијеве пијаце ка граду.
У току је преглед објекта.
