У сарајевском насељу изгорјела три аутомобила

Извор:

Аваз

31.01.2026

13:31

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Три возила ноћас су горјела када је избио пожар у сарајевском насељу Анекс.

Како је за „Аваз“ потврђено из Оперативног центра МУП-а КС, дошло је до запаљења три возила у улици Приједорска.

- Начињена је материјална штета. Колеге ће вршити увиђај како би се утврдио начин на који је дошло до запаљења возила – кратко је речено за „Аваз“.

За сада није познато да ли је пожар подметнут или је ријеч о некој другој појави.

Више информација биће познато након што полиција објави званично саопштење.

Сарајево

izgorio automobil

Коментари (0)
