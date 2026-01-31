У сарајевском насељу изгорјела три аутомобила

Извор:
Аваз
31.01.2026
13:31
Коментари:0
Три возила ноћас су горјела када је избио пожар у сарајевском насељу Анекс.
Како је за „Аваз“ потврђено из Оперативног центра МУП-а КС, дошло је до запаљења три возила у улици Приједорска.
- Начињена је материјална штета. Колеге ће вршити увиђај како би се утврдио начин на који је дошло до запаљења возила – кратко је речено за „Аваз“.
За сада није познато да ли је пожар подметнут или је ријеч о некој другој појави.
Више информација биће познато након што полиција објави званично саопштење.
