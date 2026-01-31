Објављени коначни резултати ванредних избора

31.01.2026
Централна изборна комисија у Приштини објавила је данас, након што је завршено поновљено пребројавање гласова, коначне резултате ванредних избора за скупштину привремених институција одржаних 28. децембра, али није потврдила избор девет посланика Српске листе (СЛ), јер су два члана ЦИК-а из Самоопредјељења гласали против.
Члан ЦИК-а из Самоопредјељења Сами Куртеши рекао је, прије него што је објављивање резултата стављено на гласање, да ће гласати против објављивања резултата за Српску листу и њене кандидате појединачно, а против је гласао и други члан ЦИК-а из Самоопредјељења Аљбан Краснићи, преноси Економија онлајн.
Предсједник ЦИК-а Крешник Радоњићи и још два члана гласали су за потврђивање ртезултата Српске листе, док су остали чланови били уздржани.
Радоњићи је најавио да субјекти и кандидати имају право да поднесу жалбу у року од 48 сати, до 11 часова у понедјељак.
Према резултатима које је објавио предсједник ЦИК-а Крешни Радоњићи, послије поновљеног преборјавања гласова, нема промјена у броју мандата које су освојиле странке. Највише гласова освојио је Покрет самоопредјељење и то 51,10 одсто, односно 57 мандата, на другом мјесту је Демократска партија Косова која је освојила 20,19 одсто гласова или 22 мјеста у скупштини, а на трећем Демократски савез Косова са 13,24 одсто гласова или 15 мандата.
Алијанса за будућност Косова освојила је 5,50 одсто гласова, односно шест мандата.
Према подацима објављеним на сајту ЦИК-а, када је ријеч о 10 мандата предвиђених за српску заједницу, за Српску листу је гласало 4,49 одсто, односно 42.759 бирача и она је освојила девет мандата, док је за странку За слободу, правду и опстанак гласало 0,51 одсто или 4.862 бирача и та странка је освојила један мандат. Осталих 10 мандата од 120 у скупштини привремених приштинских институција припало је представницима осталих невећинских заједница.
Српска листа је однијела убједљиву побједу у српским срединама, а подаци ЦИК-а показују да је Странка за слободу, правду и опстанак добила знатан број гласова гласова у албанским срединама, па је тако у Призрену добила 344, а у Ђаковици 51 глас. Коначни резултати су објављени након поновљеног пребројавања гласова на свих 2.557 бирачких мјеста на КиМ.
Поновљеним пребројавањем утврђене су разлике у броју гласова које су освојили кандидати за посленике у највећим странкама Албанаца, а највећа одступања су код Демокартске партије Косова. Због сумње да су учествовали у фалсификовању резултата гласања, у Призрену је за 28 особа одређен притвор од 30 дана, а у Малишеву за 15 особа.
