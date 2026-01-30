МУП поручио грађанима: Чувајте се, појавили се лажни политичари

Извор:
Министарство унутрашњих послова Србије, Управа за технику – Служба за борбу против високотехнолошког криминала, упутила је хитно упозорење грађанима због наглог пораста интернет превара у којима се на бруталан начин злоупотребљавају имена и ликови јавних личности, прије свега политичара и новинара, са циљем извлачења новца.
Како се наводи у саопштењу МУП-а, преваранти користе различите дигиталне канале како би своје жртве довели у заблуду.
Ове преваре се најчешће појављују кроз спонзорисане огласе на друштвеним мрежама, лажне информативне портале, као и видео-снимке, укључујући и такозване "дипфејк" садржаје, у којима се јавне личности без икаквог одобрења представљају као промотори наводно сигурних и изузетно профитабилних инвестиционих понуда.
Из МУП-а истичу да је у свим овим случајевима ријеч искључиво о преварама, чији је једини циљ противправно стицање имовинске користи.
Грађани који насједну на овакве шеме често остају без значајних износа новца, вјерујући да улажу у легитимне и провјерене пројекте.
Служба за борбу против високотехнолошког криминала, у сарадњи са међународним партнерима, спровела је конкретне оперативне активности које су довеле до гашења више интернет домена коришћених у ове сврхе.
Међу угашеним сајтовима налазе се и они на којима је директно злоупотријебљен идентитет познатих новинара, како би се код грађана створио лажни осјећај ауторитета и привид вјеродостојности.
Из Министарства унутрашњих послова наглашавају да се интензивно наставља рад на идентификацији одговорних лица, као и на откривању комплетне техничке и финансијске инфраструктуре која стоји иза ових превара, а која се у великом броју случајева налази ван територије Србије.
МУП Србије апелује на грађане да буду крајње опрезни приликом коришћења интернета и друштвених мрежа, да не насједају на понуде које обећавају брзу, лаку и сигурну зараду, да не остављају личне, банкарске и друге осјетљиве податке на непровјереним сајтовима, као и да сваки сумњив садржај без одлагања пријаве надлежним институцијама.
Како је саопштено, Служба за борбу против високотехнолошког криминала наставиће да, у сарадњи са домаћим и међународним партнерима, предузима све расположиве мјере у циљу заштите грађана и сузбијања свих облика високотехнолошког криминала.
