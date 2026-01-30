Logo
Мислила да је нашла љубав, а остала празних џепова

Извор:

Телеграф

30.01.2026

18:06

Мислила да је нашла љубав, а остала празних џепова
Фото: Unsplash

Сан о правој љубави за Ирмтраут М. (71) из Беча завршио се финансијском катастрофом. Пензионисана зубарка постала је жртва такозване "љубавне преваре", након што ју је мушкарац кога је упознала путем апликације за упознавање преварио, опљачкао и потом нестао.

Како је испричала, мушкарац по имену Ханс представио јој се као успјешан бизнисмен, галантан и образован, и већ након два мјесеца везе уселио се код ње.

"Брзо сам била фасцинирана њиме. Дјеловао је као неко ко много зна и коме могу да вјерујем", признала је Ирмтраут, која данас отворено каже да себе криви што није раније посумњала.

Убрзо након што су почели заједнички живот, Ханс је вршио притисак на пензионерку да отвори нову козметичку клинику, обећавајући да ће је, захваљујући својим наводним пословним везама, учинити "најбогатијом женом у Аустрији".

Представљао се као генерални директор, запошљавао особље, писао рецепте и, како тврди жртва, расипао њен новац. Процјењује се да је на тај начин потрошио најмање 200.000 евра, пише Хојте.

Rusija

Свијет

Русија спремна да истражи опције за придруживање пројекту "Трампов пут"

Како су његова "пословна путовања" постајала све чешћа и дужа, Ирмтраут је, како каже, све више падала у депресију. У том периоду, Ханс јој је поклонио малог пса, чиваву по имену Пикасо, који јој је, како наводи, и данас велика утјеха.

Сумње су се потврдиле када је ангажовала приватног детектива. Он је Ханса пронашао у Пољској, у друштву друге жене. Приликом хапшења, у раним јутарњим часовима, код њега су пронађени пасош, око 5.000 евра у готовини и сва потребна документа, што је указивало да је планирао да побјегне.

Током суђења за тешку превару у Грацу, у јесен 2019. године, осумњичени је изненада нестао и од тада се води као бјегунац.

Војска Србије

Свијет

Најављен референдум о продужењу војног рока

"Многе жене се стиде да јавно говоре о овоме. Али умјесто што се стиде, треба да потраже помоћ и разговарају са неким о томе", рекла је она.

Иако је прошло доста времена, она не губи наду да ће правда бити задовољена.

(Телеграф.рс)

Љубав

превара

