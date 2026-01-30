Logo
Русија спремна да истражи опције за придруживање пројекту "Трампов пут"

Извор:

СРНА

30.01.2026

18:00

Коментари:

0
Ruska zastava
Фото: Pixabay

Русија је спремна да проучи опције за допринос америчко-јерменском пројекту "Трампов пут за међународни мир и просперитет", укључујући кориштење руске жељезнице, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Када је ријеч о пројекту `Трампов пут`, потврђујемо да смо спремни да проучимо опције за нашу могућу интеграцију, укључујући кориштење јединствене стручности руске жељезнице", рекла је Захарова на конференцији за новинаре.

Захарова је навела да Русија треба да проучи све детаље о томе како ће се пројекат проводити и додала да остаје на снази руски приједлог Јерменији за разговоре са свим укљученим агенцијама.

Војска Србије

Свијет

Најављен референдум о продужењу војног рока

У августу прошле годне, азербејџански предсједник Илхам Алијев, јерменски премијер Никол Пашињан и Трамп потписали су декларацију о мирном рјешавању сукоба између Јерменије и Азербејџана.

Јереван се сложио да сарађује са САД и трећим странама да би се створио "Трампов пут", који ће преко јерменске територије повезати Азербејџан са његовом енклавом Нахчиваном.

Тагови:

Доналд Трамп

Русија

Марија Захарова

