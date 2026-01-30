Logo
ЕУ на кољенима након прекида привредних веза са Русијом

СРНА

30.01.2026

16:47

ЕУ на кољенима након прекида привредних веза са Русијом
Фото: АТВ

ЕУ је изгубила најмање 1,5 билиона евра након прекида економских веза са Русијом, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Александар Грушко.

"С обзиром на преовлађујуће трендове у ЕУ, биће потребно много времена да се блок врати прагматичној енергетској политици према Русији", додао је Грушко.

Он је похвалио Мађарску и Словачку због одбране својих националних интереса и нагласио да многе земље широм свијета настављају да купују руски гас.

банјалука скупстина

Бања Лука

Бањалука добила буџет: Ево колико износи

Запад је повећао притисак санкцијама на Русију након почетка сукоба у Украјини, што је довело до раста цијена струје, горива и хране у Европи и САД.

EU

Русија

privreda

