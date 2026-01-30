Бањалука добила буџет: Ево колико износи

Извор:
АТВ
30.01.2026
16:45
Коментари:0
На ванредној сједници Скупштине града Бањалука усвојен је буџет за 2026. годину који износи скоро 285 милиона марака.
Прије тога су прихваћени амандмани скупштинске већине, градоначелника Драшка Станивуковића, одборника Богољуба Зељковић и Дејана Сејмановића.
Бања Лука
Пећанац именован за директора Центра за развој села
Одборници су усвојили приједлог одлуке о усвајању Буџета града Бањалука за 2026. годину. За је гласало 26 одборника, 1 је био против, а 2 суздржана.
Прихваћен је и приједлог закључка о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању буџета за 2026. годину и приједлог о извршењу буџета са пратећим амандманима.
На ванредној сједници прихваћени су приједлози одлука о давању сагласности за закључење уговора о кредитном задужењу између Града и банке у сврху финансирања капиталне инвестиције “Водоводна инфраструктура – водовод Туњице” и “Изградња моста у насељу Долац”.
Тенис
У старом псу још има живота: Новаков мрзитељ окренуо плочу
Прихаваћено је и рјешење о именовању директора Центра за развој пољопривреде и села, те приједлог одлуке о расписивању конкурса за избор директора Банског двора.
Редовна сједница Скупштине града заказана је за 19. фебруар.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму