Logo
Large banner

Бањалука добила буџет: Ево колико износи

Извор:

АТВ

30.01.2026

16:45

Коментари:

0
Бањалука добила буџет: Ево колико износи

На ванредној сједници Скупштине града Бањалука усвојен је буџет за 2026. годину који износи скоро 285 милиона марака.

Прије тога су прихваћени амандмани скупштинске већине, градоначелника Драшка Станивуковића, одборника Богољуба Зељковић и Дејана Сејмановића.

Бојан Пећанац

Бања Лука

Пећанац именован за директора Центра за развој села

Одборници су усвојили приједлог одлуке о усвајању Буџета града Бањалука за 2026. годину. За је гласало 26 одборника, 1 је био против, а 2 суздржана.

Прихваћен је и приједлог закључка о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању буџета за 2026. годину и приједлог о извршењу буџета са пратећим амандманима.

На ванредној сједници прихваћени су приједлози одлука о давању сагласности за закључење уговора о кредитном задужењу између Града и банке у сврху финансирања капиталне инвестиције “Водоводна инфраструктура – водовод Туњице” и “Изградња моста у насељу Долац”.

Новак Ђоковић Аустралија

Тенис

У старом псу још има живота: Новаков мрзитељ окренуо плочу

Прихаваћено је и рјешење о именовању директора Центра за развој пољопривреде и села, те приједлог одлуке о расписивању конкурса за избор директора Банског двора.

Редовна сједница Скупштине града заказана је за 19. фебруар.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

budžet

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бојан Пећанац

Бања Лука

Пећанац именован за директора Центра за развој села

1 д

2
СНСД

Бања Лука

Лукач: Уложени амандмани у интересу грађана

1 д

0
Почела ванредна сједница бањалучке скупштине

Бања Лука

Почела ванредна сједница бањалучке скупштине

1 д

0
Загађење ваздуха у Бањалуци

Бања Лука

Бањалучани се цијелу зиму гуше и плаћају здрављем

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner