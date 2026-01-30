Logo
Large banner

Почела ванредна сједница бањалучке скупштине

Извор:

АТВ

30.01.2026

09:44

Коментари:

0
Почела ванредна сједница бањалучке скупштине
Фото: АТВ

Почела је 12. ванредна сједница Скупштине града Бањалука.

Дневни ред сједнице није био познат, те је предложен на самој сједници, а садржи девет тачака.

Одборници ће расправљати о кадровским питањима, буџету града за 2026. годину, те уговору између Града и банке за водоводну инфраструктуру „Туњице 1“ и „Туњице 2“, као и о изградњи моста у насељу Долац.

На сједници је присутно 27 одборника.

Подијели:

Таг:

Skupština Banjaluka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Загађење ваздуха у Бањалуци

Бања Лука

Бањалучани се цијелу зиму гуше и плаћају здрављем

2 д

0
Смеће у Бањалуци

Бања Лука

Бањалука никад прљавија - градоначелник оптимистичан

2 д

0
Станивуковић извршио акт правног тероризма: Затражена оцјена уставности Драшкове одлуке

Бања Лука

Станивуковић извршио акт правног тероризма: Затражена оцјена уставности Драшкове одлуке

2 д

0
Ова улица у Бањалуци сутра остаје без струје

Бања Лука

Ова улица у Бањалуци сутра остаје без струје

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner