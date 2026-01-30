Почела ванредна сједница бањалучке скупштине

Извор:
АТВ
30.01.2026
09:44
Коментари:0
Почела је 12. ванредна сједница Скупштине града Бањалука.
Дневни ред сједнице није био познат, те је предложен на самој сједници, а садржи девет тачака.
Одборници ће расправљати о кадровским питањима, буџету града за 2026. годину, те уговору између Града и банке за водоводну инфраструктуру „Туњице 1“ и „Туњице 2“, као и о изградњи моста у насељу Долац.
На сједници је присутно 27 одборника.
