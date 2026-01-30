Шеранић и Станковић потписали Протокол о начину приступа подацима РУГИПП-а

Извор:
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић и директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИПП/ Драган Станковић потписали су данас Протокол о начину приступа подацима РУГИПП-а на основу којег ће Министарство имати увид у ажурне податке о непокретностима које су уписане на Српску.
На овај начин ће бити олакшана и процјена могућности кориштења тих непокретности за потребе социјалне заштите.
Из Министарства здравља и социјалне заштите прецизирају да се протоколом уређује начин приступа подацима у евиденцијама о непокретностима и то катастру земљишта, катастру непокретности са утврђеним корисником, катастру непокретности као јединственој евиденцији о непокретностима и правима на непокретностима, књизи уложених уговора о откупу стамбених зграда и станова, књизи уложених уговора о продаји пословних зграда, те пословних просторија и гаража.
Шеранић је појаснио да ће се активности првенствено односити на обезбјеђење стамбеног простора за потребе пружања подршке у осамостаљивању дјеци без родитељског старања која су смјештена у Јавној установи Дом "Рада Врањешевић".
Република Српска
Станковић је навео да ће РУГИПП омогућити, без плаћања накнаде, одговорној особи у Министарству да путем веб-апликација и корисничког налога има увид у евиденције о непокретностима које РУГИПП води у електронском облику за непокретности које су уписане на Републику Српску.
Он је истакао да ова управа већ има потписане протоколе о размјени или увиду у податке о непокретностима са другим министарствима и институцијама Републике Српске, с циљем брже и ефикасније међуинституционалне сарадње, да би се грађанима и корисницима услуга омогућило брже, лакше и ефикасније остваривање њихових права.
