Logo
Large banner

Шеранић и Станковић потписали Протокол о начину приступа подацима РУГИПП-а

Извор:

СРНА

30.01.2026

10:35

Коментари:

0
Шеранић и Станковић потписали Протокол о начину приступа подацима РУГИПП-а
Фото: Срна

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић и директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИПП/ Драган Станковић потписали су данас Протокол о начину приступа подацима РУГИПП-а на основу којег ће Министарство имати увид у ажурне податке о непокретностима које су уписане на Српску.

На овај начин ће бити олакшана и процјена могућности кориштења тих непокретности за потребе социјалне заштите.

Из Министарства здравља и социјалне заштите прецизирају да се протоколом уређује начин приступа подацима у евиденцијама о непокретностима и то катастру земљишта, катастру непокретности са утврђеним корисником, катастру непокретности као јединственој евиденцији о непокретностима и правима на непокретностима, књизи уложених уговора о откупу стамбених зграда и станова, књизи уложених уговора о продаји пословних зграда, те пословних просторија и гаража.

Шеранић је појаснио да ће се активности првенствено односити на обезбјеђење стамбеног простора за потребе пружања подршке у осамостаљивању дјеци без родитељског старања која су смјештена у Јавној установи Дом "Рада Врањешевић".

Ђуро Мацут

Република Српска

Делегација Србије допутовала у Бањалуку на обиљежавање Дана Републике

Станковић је навео да ће РУГИПП омогућити, без плаћања накнаде, одговорној особи у Министарству да путем веб-апликација и корисничког налога има увид у евиденције о непокретностима које РУГИПП води у електронском облику за непокретности које су уписане на Републику Српску.

Он је истакао да ова управа већ има потписане протоколе о размјени или увиду у податке о непокретностима са другим министарствима и институцијама Републике Српске, с циљем брже и ефикасније међуинституционалне сарадње, да би се грађанима и корисницима услуга омогућило брже, лакше и ефикасније остваривање њихових права.

Подијели:

Тагови:

Ален Шеранић

Драган Станковић

РУГИПП

Протокол о начину приступа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: Нова болница на понос Српске и темељ за напредак цијелог краја

3 седм

0
Ален Шеранић, Требиње болница

Република Српска

Шеранић за АТВ: Нова болница у Требињу - искорак у унапријеђењу здравственог система

3 седм

2
Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: Српска показала да има капацитете да самостално гради велике пројекте

3 седм

0
Шеранић позвао грађане да се прикључе акцији "С љубављу храбрим срцима": Директна помоћ дјеци

Друштво

Шеранић позвао грађане да се прикључе акцији "С љубављу храбрим срцима": Директна помоћ дјеци

1 мј

0

Више из рубрике

Милорад Додик на конференцији за новинаре

Република Српска

Милорад Додик на конференцији за новинаре

1 д

5
Игор Додик: Радимо у континуитету са народом, СНСД очекује бољи резултат Карана него у новембру

Република Српска

Игор Додик: Радимо у континуитету са народом, СНСД очекује бољи резултат Карана него у новембру

1 д

38
Сташа Кошарац на састанку са ИРБt

Република Српска

Кошарац: ИРБ добио сагласност за процес акредитовања

2 д

5
Цвијановић: Конаковић урушио кредибилитет министарства

Република Српска

Цвијановић: Конаковић урушио кредибилитет министарства

2 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner