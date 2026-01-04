Шеранић: Српска показала да има капацитете да самостално гради велике пројекте

Извор:
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић изјавио је Срни да ће сутра бити отворена нова болница у Требињу, у коју је уложено више од 120 милиона КМ, чијим радом ће знатно бити унапријеђена здравствену заштиту у том граду, Херцеговини, али и региону.
"Она ће моћи да понуди и више од однога што је уобичајена пракса садашње болнице у Требињу. Зато и јесте лоцирана на раскрсници путева и према Никшићу, Херцег Новом, Дубровнику, а и према источној Херцеговини", рекао је Шеранић.
Говорећи о услугама које ће нова болница пружати, Шеранић је истакао ангиолошку салу, која би требала потпуно смањити потребу за хеликоптерским сервисом када је ријеч о таквим обољењима.
"Онкологија добија другу димензију кроз њену онколошку болницу и значајно побољшање капацитета за онколошке пацијенте. Болницу претварамо у научно-стручну установу. Модуларне сале су камерама повезане са цијелим свијетом. Тиме болници дајемо нову димензију", нагласио је Шеранић.
Он је додао да је Болница опремљена најновијом савременом опремом.
"Поликлинички дио биће потпуно одвојен, као и ургентни дио. На спрату су хируршке сале, собе за лежање и све остало што има савремена болница", каже Шеранић.
Он је навео да је установљен и савремени ток кретања пацијената кроз болницу који повећава квалитет и ефикасност.
"То значи да се одређене процедуре раде што брже", прецизирао је Шеранић.
Он је навео да болница располаже свим потребним капацитетима, те је праћена савременим техничко-економским блоком.
Шеранић је напоменуо да ће, након свечаног отварања бити потребно одређено вријеме да се заврши сва потребна документација како би Болница могла бити стављена у пун капацитет.
"Колеге у Болници Требиње већ праве план пресељења пацијената и особља, те управљања појединим сегментима у новој болници", рекао је Шеранић.
Он је честитао свима који су били укључени у изградњу нове болнице у Требињу.
"Била је велика посвећеност изградњи те болнице, почевши од пројектовања, изградње, па и набавке опреме", рекао је Шеранић.
Он је истакао да је изградња цијеле болнице релизована у оквиру Републике Српске.
"Плаћена је из буџета Републике Српске, нешто више од 120 милиона КМ. Радили су домаћи извођачи и подизвођачи, а Болница је пројектована у Српској. Имамо капацитете да самостално, као Република Српска, у потпуности изградимо једну савремену и нову болницу каква је ова у Требињу", истакао је Шеранић.
