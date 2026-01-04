Додик: Шаљемо поруке мира, желимо на нашем огњишту градити фабрике, ауто-путеве, болнице

Извор:
АТВ
04.01.2026
09:15
Коментари:6
Република Српска ће низом манифестација обиљежити 9. јануар, под слоганом "Живјеће огњиште", навео је лидер СНСД Милорад Додик.
Тиме шаљемо поруке мира, каже Додик, и желимо да наставимо да на нашем огњишту градимо фабрике, ауто-путеве, болнице, хидроелектране и термоелектране.
Друштво
У регији Бирач отежан саобраћај на свим дионицама, посебно на превојима
- Да нашем народу обезбиједимо економску, енергетску и сваку другу стабилност. Зато је потребно још више окупљања око Републикe Српскe - поручио је Додик.
Република Српска
17 ч1
Република Српска
17 ч0
Република Српска
22 ч0
Република Српска
23 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму