Додик: Шаљемо поруке мира, желимо на нашем огњишту градити фабрике, ауто-путеве, болнице

Извор:

АТВ

04.01.2026

09:15

Коментари:

6
Додик: Шаљемо поруке мира, желимо на нашем огњишту градити фабрике, ауто-путеве, болнице
Фото: АТВ

Република Српска ће низом манифестација обиљежити 9. јануар, под слоганом "Живјеће огњиште", навео је лидер СНСД Милорад Додик.

Тиме шаљемо поруке мира, каже Додик, и желимо да наставимо да на нашем огњишту градимо фабрике, ауто-путеве, болнице, хидроелектране и термоелектране.

Снијег, пут

Друштво

У регији Бирач отежан саобраћај на свим дионицама, посебно на превојима

- Да нашем народу обезбиједимо економску, енергетску и сваку другу стабилност. Зато је потребно још више окупљања око Републикe Српскe - поручио је Додик.

Милорад Додик

Коментари (6)
