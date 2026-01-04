Многи возачи остали затечени новим цијенама путарина

04.01.2026
Послије јулске промјене цијена, услиједила је нова - возачи у Србији ће од сада морати да дају више новца за вожњу кроз Србију на одређеним дионицама, а промјене цијена путарина односе се само на путничка возила, пише Нова.рс.
Како се наводи, од четвртка 1. јануара, цијене путарина у Србији су увећане, а обавјештење о томе је објављено у Службеном гласнику.
Обавјештење о томе није видљиво истакнуто на сајту ЈКП "Путеви Србије", па су многи возачи који су на пут кренули првог дана нове године, остали затечени.
На сајту се налази цјеновник путарина када кликнете на "Преузми ценовник у PDF формату".
У цјеновнику под називом "Посебна накнада за употребу ауто-пута (путарина)" наведено је да важи од 1. јануара од 07.00 часова по средњој курсној листи НБС бр. 118 од 24. јуна 2024. године.
Дјелимични преглед цијена путарина по дионицама (приказане су релације, потом цијене путарина у динарима за аутомобиле):
Све цијене путарина, укључујући и за моторе, путничка возила и камионе са приколицом можете претражити на овом ЛИНКУ.
Иначе, путарине су посљедњи пут измјењене 4. јула 2025. године, наводи "АутоБлог".
