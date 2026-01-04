Обистиниле се најгоре слутње након пожара у бару: Стефан пронађен мртав

Извор:
Курир
04.01.2026
08:05
Коментари:0
Стефан Ивановић (31), Србин који је нестао након пожара у ноћном клубу "Ле Констелејшн" у швајцарском скијалишту Кран-Монтана, пронађен је мртав, потврдила је његова рођака за Курир.
Стефанова породица претходно је послала ДНК узорак.
Стефанова рођака је у раније истакла и да се у домаћим и страним медијима само спекулише о бројкама, које су према њиховим информацијама много веће.
Занимљивости
Шта нам звијезде доносе данас?
"Број несталих лица из минута у минут расте. Породице и данас пријављују нестанак чланова у новогодишњој ноћи, за које сумњају да су били у бару који је изгорио. Нажалост, сигурна сам да је број жртава много већи него што се спекулише", открила је она, преноси Курир.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму