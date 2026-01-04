Logo
Делси Родригез привремено преузела дужност предсједника Венецуеле

04.01.2026

07:58

Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле
Фото: Tanjug/AP/Pavel Golovkin

Врховни суд Венецуеле одлучио је да потпредсједница земље Делси Родригез преузме привремено предсједништво, након што су Сједињене Америчке Државе ухапсиле предсједника Николаса Мадура и извеле га из Венецуеле.

- Венецуела неће бити ничија колонија - поручила је Родригез.

Николас Мадуро

Свијет

Мадуро пребачен у притворску јединицу у Њујорку

Истакла је да је једини законити предсједник Венецуеле Николас Мадуро и да су САД "извршиле акт агресије, под измишљеним изговорима".

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је за "Њујорк пост" да америчка војска неће бити распоређена у Венецуели ако потпредсједница Делси Родригез буде радила оно што Вашингтон жели.

Venecuela

Nikolas Maduro

