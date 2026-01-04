Делси Родригез привремено преузела дужност предсједника Венецуеле

04.01.2026
Врховни суд Венецуеле одлучио је да потпредсједница земље Делси Родригез преузме привремено предсједништво, након што су Сједињене Америчке Државе ухапсиле предсједника Николаса Мадура и извеле га из Венецуеле.
- Венецуела неће бити ничија колонија - поручила је Родригез.
Истакла је да је једини законити предсједник Венецуеле Николас Мадуро и да су САД "извршиле акт агресије, под измишљеним изговорима".
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је за "Њујорк пост" да америчка војска неће бити распоређена у Венецуели ако потпредсједница Делси Родригез буде радила оно што Вашингтон жели.
