Мадуро пребачен у притворску јединицу у Њујорку

Извор:

Sputnjik

04.01.2026

07:54

Коментари:

2
Фото: Танјуг/АП

Авион који је превозио ухапшеног предсједника Венецуеле Николаса Мадура и његову супругу Силију Флорес слетио је у војну базу америчке Националне гарде Стјуат Ер у Њујорк. Тренутно се алазе у Метрополитанском притворском центру у Бруклину гдје чекају појављивање пред судом.

Појавио се први снимак предсjедника Венецуеле Николаса Мадура након што је пребачен у Сједињене Државе.

Према извjештајима Си-ен-ен-а, Николас Мадуро и његова супруга су пребачени у притворску јединицу која се налази у Бруклину, на југу Њујорка. Према извjештајима медија, Мадуро ће бити смештен у Метрополитан притворски центар, објекат познат по смештају неких од најозлоглашенијих притвореника у Сједињеним Државама.

Према информацијама портала Аксиос, међу "комшијама" венецуеланског предсjедника у овој притворској јединици су Гислен Максвел, блиска сарадница озлоглашеног финансијера Џефрија Епштајна, амерички репер Шон Комбс, познат као Пи Диди, као и мексички нарко-бос Хоакин Гузман Лоера, познат као Ел Чапо, и други.

Метрополитански притворски центар у Бруклину дуго је имао репутацију једног од најбезбjеднијих објеката у којима се налазе истакнути притвореници.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Друштво

Славимо Свету великомученицу Анастасију: Жене данас треба да ураде ово

Подсjетимо, предсjедник САД Доналд Трамп изјавио је да су САД успешно извеле велики пуч у Венецуели, и да су предсjедник јужноамеричке земље Николас Мадуро и његова супруга заробљени.

Широм Сједињених Америчких Држава одржани су протести због војне операције америчког предсједника Доналда Трампа у Венецуели и хапшења Мадура и његове супруге.

Извоз нафте из Венецуеле, који је већ био драстично смањен усљед Трампове блокаде према санкционисаним танкерима, данас је потпуно парализован.

Трамп је рекао да је војска Венецуеле потпуно онеспособљена и да ће Сједињене Државе управљати том земљом, док не дође до, како је навео, безбједне, одговарајуће и промишљене транзиције, преноси Спутњик.

Nikolas Maduro

Коментари (2)
