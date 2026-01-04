Logo
Данас захлађење и обилније падавине

АТВ

04.01.2026

07:30

0
Данас захлађење и обилније падавине
Фото: Уступљена фотографија

Данас се у Републици Српској и ФБиХ очекује погоршање времена уз обилније падавине и захлађење, те максималну температуру ваздуха од нула до три степена Целзијусова.

У Херцеговини се очекују јача киша и пљускови са грмљавином, а затим и у западним предјелима, гдје се очекују јаче сњежне падавине, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Снијег се очекује у свим предјелима, осим Херцеговине гдје се очекују обилна киша и пљускови праћени грмљавином.

Јаче падавине се настављају и током вечери и наредне ноћи па се у већини крајева очекује 10 до 30 центиметара снијега у нижим крајевима и до пола метра у вишим предјелима.

Најмање снијега биће на крајњем сјеверозападу и југоистоку, око пет центиметара.

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, на југоистоку и у Херцеговини умјерен, на ударе и јак јужни.

Временска прогноза

РХМЗ

