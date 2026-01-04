Данас захлађење и обилније падавине

Извор:
АТВ
04.01.2026
07:30
Коментари:0
Данас се у Републици Српској и ФБиХ очекује погоршање времена уз обилније падавине и захлађење, те максималну температуру ваздуха од нула до три степена Целзијусова.
У Херцеговини се очекују јача киша и пљускови са грмљавином, а затим и у западним предјелима, гдје се очекују јаче сњежне падавине, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Економија
Америчка војна операција против Венецуеле могла би изазвати раст цијена нафте
Снијег се очекује у свим предјелима, осим Херцеговине гдје се очекују обилна киша и пљускови праћени грмљавином.
Јаче падавине се настављају и током вечери и наредне ноћи па се у већини крајева очекује 10 до 30 центиметара снијега у нижим крајевима и до пола метра у вишим предјелима.
Најмање снијега биће на крајњем сјеверозападу и југоистоку, око пет центиметара.
Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, на југоистоку и у Херцеговини умјерен, на ударе и јак јужни.
Свијет
Ко највише зарађује у Њемачкој?
Свијет
23 ч1
Регион
23 ч0
Стил
23 ч0
Република Српска
23 ч0
Друштво
23 ч0
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму