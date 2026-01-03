Logo
Ухапшен Албанац због фалсификованих докумената, возило одузето

Извор:

СРНА

03.01.2026

13:26

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Црногорска полиција ухапсила је држављанина Албаније чији су иницијали Б.М. /41/ због употребе фалсификоване возачке и саобраћајне дозволе, а возило којим је управљао је одузето.

Албанац је приликом провјере на граничном прелазу Божај у 00.20 часова предао црногорским службеницима граничне полиције фалсификована документа, издата у Италији.

nuzdic

Република Српска

Нуждић: Кравица је симбол страдања српског народа у Подрињу

Одузет је аутомобил "ауди", италијанске регистрације, којим је управљао Б.М.

Из црногорске Управе полиције саопштено је да је о догађају упознат државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Подгорици, која је наложила хапшење.

Црна Гора

Albanija

