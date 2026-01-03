Logo
Large banner

Прво оглашавање Тома Лија Џоунса након што му је умрла кћерка

Извор:

Индекс

03.01.2026

12:57

Коментари:

0
Прво оглашавање Тома Лија Џоунса након што му је умрла кћерка
Фото: Printscreen/Youtube/FilMagicians

Глумац Томи Ли Џоунс и његова породица огласили су се након изненадне смрти његове кћерке Викторије, која је преминула на Нову годину у 34. години. Њено беживотно тијело пронађено је у хотелској соби у Сан Франциску, преноси Унилад.

У краткој изјави за магазин People, потресена породица је поручила: "Цијенимо све љубазне ријечи, мисли и молитве. Молимо вас да поштујете нашу приватност у овом тешком тренутку. Хвала вам."

Истрага је у току

Викторија, која је такође била глумица, пронађена је мртва у хотелу Фаирмонт у Сан Франциску око 3 сата ујутро 1. јануара, након што је пријављен хитан медицински случај. Околности њене смрти тренутно се испитују, а мртвозорник би требало да обави обдукцију како би утврдио тачан узрок. Према ватрогасној служби Сан Франциска, хитна помоћ је одговорила на позив у 2:52 ујутро. О инциденту се огласила и полиција:

Николас Мадуро

Свијет

Ко је Николас Мадуро?

"Дана 1. 1. 2026. око 3:14 ујутро, полицајци Сан Франциска одговорили су на позив у хотелу у блоку 900 улице Масон Стрит због пријаве о преминулој особи", стоји у саопштењу. "На лицу мјеста, полицајци су се срели са медицинарима, који су одраслу жену прогласили преминулом. Мртвозорник је стигао на лице места и обавио истрагу."

Иако детаљи још нису објављени, засад се сматра да смрт није третирана као сумњива, као и да је преминула од предозирања.

Кратка глумачка каријера

Рођена 1991. године, Викторија је била ћерка звезде филма "Људи у црном" и његове бивше супруге Кимберли Kloghli. Пар такође има 43-годишњег сина Аустина. Викторија је накратко кренула очевим стопама, глумећи уз њега у филму "Људи у црном II", а појавила се и у епизоди серије "One Tree Hill" и у филму "Три сахране Мелкијадеса Естраде". Иако је постигла одређени успјех, посљедњих година се повукла из јавности, али се повремено појављивала како би подржала оца на црвеном тепиху, посебно на филмским фестивалима.

Очева лекција на сету

Томи Ли Џоунс је био изузетно поносан на своју кћерку, иако је једном признао да јој је на сету морао дати "отказ". У интервјуу за The New Yorker, објављеном 2. јануара 2006. године, присетио се тренутка када је Викторији одржао лекцију из професионалности:

"Отпустио сам своју кћерку. Морала је да устане у 5 ујутро за своју улогу. Једног јутра, није хтјела да устане из кревета", објаснио је. Џоунс се присјетио како ју је подстицао да се пробуди: "Рекао сам: "Душо, ово је посао." Али она се није помакла."

Жељећи да Викторија схвати да њени поступци имају посљедице, Џоунс је наставио: "Тако сам је отпустио."

Срећом, Викторијина улога у филму је спашена захваљујући продукцијском особљу, које је, како је рекао Џоунс, отишло до Викторије "без да му је рекло" и успјело да је пробуди, а затим пожури на сет "баш на вријеме", преноси Индекс.

Подијели:

Таг:

Томи Ли Џоунс

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гајанин: Српска је светиња коју морамо додатно унапређивати

Република Српска

Гајанин: Српска је светиња коју морамо додатно унапређивати

2 ч

0
Ко је Николас Мадуро?

Свијет

Ко је Николас Мадуро?

2 ч

2
Идентификоване прве жртве несреће у Швајцарској: Најмлађа има само 16 година

Свијет

Идентификоване прве жртве несреће у Швајцарској: Најмлађа има само 16 година

2 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Огласила се Русија о нападу на Венецуелу

2 ч

3

Више из рубрике

Вртоглаве цифре: Ово су новогодишњи хонорари естрадних звијезда

Сцена

Вртоглаве цифре: Ово су новогодишњи хонорари естрадних звијезда

2 ч

0
Дарко Лазић открио да ли планира проширење породице

Сцена

Дарко Лазић открио да ли планира проширење породице

4 ч

0
У једној години се удала, родила бебу, па се развела: Ана била у ријалитију, сад промијенила живот потпуно

Сцена

У једној години се удала, родила бебу, па се развела: Ана била у ријалитију, сад промијенила живот потпуно

23 ч

0
Озбиљне оптужбе: "Вил Смит ме намамио и припремио за даљу сексуалну злоупотребу"

Сцена

Озбиљне оптужбе: "Вил Смит ме намамио и припремио за даљу сексуалну злоупотребу"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

15

03

Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

14

48

Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

14

46

Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује

14

42

Кошарац: За стабилност и напредак Српске заслужна политика Милорада Додика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner