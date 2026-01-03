Прво оглашавање Тома Лија Џоунса након што му је умрла кћерка

Извор:
Индекс
Глумац Томи Ли Џоунс и његова породица огласили су се након изненадне смрти његове кћерке Викторије, која је преминула на Нову годину у 34. години. Њено беживотно тијело пронађено је у хотелској соби у Сан Франциску, преноси Унилад.
У краткој изјави за магазин People, потресена породица је поручила: "Цијенимо све љубазне ријечи, мисли и молитве. Молимо вас да поштујете нашу приватност у овом тешком тренутку. Хвала вам."
Истрага је у току
Викторија, која је такође била глумица, пронађена је мртва у хотелу Фаирмонт у Сан Франциску око 3 сата ујутро 1. јануара, након што је пријављен хитан медицински случај. Околности њене смрти тренутно се испитују, а мртвозорник би требало да обави обдукцију како би утврдио тачан узрок. Према ватрогасној служби Сан Франциска, хитна помоћ је одговорила на позив у 2:52 ујутро. О инциденту се огласила и полиција:
"Дана 1. 1. 2026. око 3:14 ујутро, полицајци Сан Франциска одговорили су на позив у хотелу у блоку 900 улице Масон Стрит због пријаве о преминулој особи", стоји у саопштењу. "На лицу мјеста, полицајци су се срели са медицинарима, који су одраслу жену прогласили преминулом. Мртвозорник је стигао на лице места и обавио истрагу."
Иако детаљи још нису објављени, засад се сматра да смрт није третирана као сумњива, као и да је преминула од предозирања.
Кратка глумачка каријера
Рођена 1991. године, Викторија је била ћерка звезде филма "Људи у црном" и његове бивше супруге Кимберли Kloghli. Пар такође има 43-годишњег сина Аустина. Викторија је накратко кренула очевим стопама, глумећи уз њега у филму "Људи у црном II", а појавила се и у епизоди серије "One Tree Hill" и у филму "Три сахране Мелкијадеса Естраде". Иако је постигла одређени успјех, посљедњих година се повукла из јавности, али се повремено појављивала како би подржала оца на црвеном тепиху, посебно на филмским фестивалима.
Очева лекција на сету
Томи Ли Џоунс је био изузетно поносан на своју кћерку, иако је једном признао да јој је на сету морао дати "отказ". У интервјуу за The New Yorker, објављеном 2. јануара 2006. године, присетио се тренутка када је Викторији одржао лекцију из професионалности:
"Отпустио сам своју кћерку. Морала је да устане у 5 ујутро за своју улогу. Једног јутра, није хтјела да устане из кревета", објаснио је. Џоунс се присјетио како ју је подстицао да се пробуди: "Рекао сам: "Душо, ово је посао." Али она се није помакла."
Жељећи да Викторија схвати да њени поступци имају посљедице, Џоунс је наставио: "Тако сам је отпустио."
Срећом, Викторијина улога у филму је спашена захваљујући продукцијском особљу, које је, како је рекао Џоунс, отишло до Викторије "без да му је рекло" и успјело да је пробуди, а затим пожури на сет "баш на вријеме", преноси Индекс.
