Дарко Лазић открио да ли планира проширење породице

Фолкер Дарко Лазић не крије да му је година за нама била врло успјешна, а са супругом Катарином је сумирао све што му се десило у протеклих 365 дана.
Иако је признао да му је главна жеља за 2026. годину проширење породице, Катарина није била сагласна са њим.
“Протекла година нам је била луда и незаборавна”, рекла је Каћа кроз смијех, а Дарко се надовезао.
“Била је заиста лијепа, осим ако изузмемо ону саобраћајну незгоду која нам се догодила пред крај године. То је заиста једино ружно што нам се десило, остало све памтимо као лијепе тренутке. Волио бих да у 2026. надоградим оно што је фалило и да добијемо још једну бебицу, али Каћа се нешто нећка”, рекао је Дарко, а његова супруга је открила који је разлог тога:
“Ћерка Срна је још увијек мала и само се зато двоумим, мада ме сви савјетују да то урадимо што прије јер је тако лакше.”
Они су се осврнули и на одрастање кћерке.
“Срна је релативно скоро проходала, тако да је јурњава по кући за њом оно што најчешће радимо. Каћа то заправо више ради, а ја сам задужен за неки други дио. Спавам са ћерком, једемо заједно и наравно, пјевам јој. Иако има годину дана и два мјесеца, већ је почела да реагује на музику. Топим се када јој пустим неку народну пјесму, а она скаче и игра. Волио бих да се моја дјеца баве музиком. Најстарија ћерка Лорена има музичког талента, јако добро пјева. Када би Алексеј и Срна имали талента, наравно да бих их подржао у томе. Није сврха да пустиш дјецу да се баве музиком, а нису створени за то”, истакао је пјевач, а Каћа нам је открила да ли и она има исте жељу за насљедницу.
“Подржала бих ћерку да се бави музиком једино уколико буде имала таленат на тату, а карактер на маму”, рекла је кроз смијех.
Лазићи су нагласили да дјецу васпитавају заједно, те да се надају да ће усвојити само добро.
“Искрен да будем, ни ја не бих волио да ниједно моје дијете прође кроз оно кроз шта сам ја пролазио. Одрастао сам у другачијем времену, кафанско сам дијете и зато сам свјестан онога како не треба да се ради, тако да ћу им на вријеме указивати на те грешке и препријечити лош пут”, рекао је Дарко, а Каћа је додала:
“Дарко зна како не треба, а ја знам како треба, тако да ћемо заједничким снагама да их изведемо на прави пут. Намјерно кажем у множини јер су то све наша дјеца”.
