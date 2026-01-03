Logo
Large banner

Дарко Лазић открио да ли планира проширење породице

Извор:

Гранд

03.01.2026

10:38

Коментари:

0
Дарко Лазић открио да ли планира проширење породице

Фолкер Дарко Лазић не крије да му је година за нама била врло успјешна, а са супругом Катарином је сумирао све што му се десило у протеклих 365 дана.

Иако је признао да му је главна жеља за 2026. годину проширење породице, Катарина није била сагласна са њим.

Vatrogasci

Свијет

Mеђу повријеђенима у пожару и држављанин БиХ

“Протекла година нам је била луда и незаборавна”, рекла је Каћа кроз смијех, а Дарко се надовезао.

“Била је заиста лијепа, осим ако изузмемо ону саобраћајну незгоду која нам се догодила пред крај године. То је заиста једино ружно што нам се десило, остало све памтимо као лијепе тренутке. Волио бих да у 2026. надоградим оно што је фалило и да добијемо још једну бебицу, али Каћа се нешто нећка”, рекао је Дарко, а његова супруга је открила који је разлог тога:

“Ћерка Срна је још увијек мала и само се зато двоумим, мада ме сви савјетују да то урадимо што прије јер је тако лакше.”

Они су се осврнули и на одрастање кћерке.

“Срна је релативно скоро проходала, тако да је јурњава по кући за њом оно што најчешће радимо. Каћа то заправо више ради, а ја сам задужен за неки други дио. Спавам са ћерком, једемо заједно и наравно, пјевам јој. Иако има годину дана и два мјесеца, већ је почела да реагује на музику. Топим се када јој пустим неку народну пјесму, а она скаче и игра. Волио бих да се моја дјеца баве музиком. Најстарија ћерка Лорена има музичког талента, јако добро пјева. Када би Алексеј и Срна имали талента, наравно да бих их подржао у томе. Није сврха да пустиш дјецу да се баве музиком, а нису створени за то”, истакао је пјевач, а Каћа нам је открила да ли и она има исте жељу за насљедницу.

Hitna pomoć

Свијет

Срушила се вишеспратница у изградњи, има мртвих

“Подржала бих ћерку да се бави музиком једино уколико буде имала таленат на тату, а карактер на маму”, рекла је кроз смијех.

Лазићи су нагласили да дјецу васпитавају заједно, те да се надају да ће усвојити само добро.

“Искрен да будем, ни ја не бих волио да ниједно моје дијете прође кроз оно кроз шта сам ја пролазио. Одрастао сам у другачијем времену, кафанско сам дијете и зато сам свјестан онога како не треба да се ради, тако да ћу им на вријеме указивати на те грешке и препријечити лош пут”, рекао је Дарко, а Каћа је додала:

“Дарко зна како не треба, а ја знам како треба, тако да ћемо заједничким снагама да их изведемо на прави пут. Намјерно кажем у множини јер су то све наша дјеца”.

Подијели:

Тагови:

Дарко Лазић

pjevač

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Трагедија у Дервенти: Младић погинуо у слијетању ”пасата”

18 мин

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Мадуро и његова жена су ухваћени

22 мин

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Пет знакова који показују да сте пронашли сродну душу

33 мин

0
Ризик од сајбер напада све већи

Наука и технологија

Ризик од сајбер напада све већи

44 мин

0

Више из рубрике

У једној години се удала, родила бебу, па се развела: Ана била у ријалитију, сад промијенила живот потпуно

Сцена

У једној години се удала, родила бебу, па се развела: Ана била у ријалитију, сад промијенила живот потпуно

19 ч

0
Озбиљне оптужбе: "Вил Смит ме намамио и припремио за даљу сексуалну злоупотребу"

Сцена

Озбиљне оптужбе: "Вил Смит ме намамио и припремио за даљу сексуалну злоупотребу"

1 д

0
Испливала дуго чувана тајна Ане Ивановић и Бастијана Швајнштајгера

Сцена

Испливала дуго чувана тајна Ане Ивановић и Бастијана Швајнштајгера

1 д

0
Ђогани прекида концерт за Нову годину јер организатор није платио

Сцена

Ђоле Ђогани о оптужбама да је пријетио организатору: "Узео је преко 40.000 евра и отишао"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

38

Дарко Лазић открио да ли планира проширење породице

10

35

Трагедија у Дервенти: Младић погинуо у слијетању ”пасата”

10

31

Трамп: Мадуро и његова жена су ухваћени

10

27

Mеђу повријеђенима у пожару и држављанин БиХ

10

20

Пет знакова који показују да сте пронашли сродну душу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner