Трагедија у Дервенти: Младић погинуо у слијетању ”пасата”

Аутор:

Огњен Матавуљ

03.01.2026

10:35

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Двадесетогодишњи Д.Ш. из Дервенте погинуо је, док је В.К. повријеђен у тешкој саобраћајној несрећи која се ноћас догодила у Дервенти када су с ”пасатом” слетјели с пута.

Незгода се догодила око два сата иза поноћи. За воланом ”пасата” био је В.К. који је, из непознатих разлога, изгубио контролу над возилом, слетио с коловоза и ударио у бетонски стуб.

Трамп-Доналд-09062025

Свијет

Трамп: Извели смо успјешне нападе на Венецуелу

”ПС Дервента око два сата је пријављено да се у Дервенти догодила саобраћајна незгода слијетањем са коловоза аутомобила ”фолксваген” којим је управљао В.К., а са којим се као сувозач налазио Д.Ш., оба из Дервенте. У саобраћајној незгоди Д.Ш. је од задобијених повреда погинуо на лицу мјеста, док је В.К. задобио повреде и превезен је у Универзитетско-клинички центар Републике Српске”, саопштила је ПУ Добој.

Додају да су увиђај на лицу мјеста извршили полицијски службеници Полицијске станице Дервента, а истим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Дервента

nastradao mladić

