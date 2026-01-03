Трагедија у Дервенти: Младић погинуо у слијетању ”пасата”

Аутор:Огњен Матавуљ
Двадесетогодишњи Д.Ш. из Дервенте погинуо је, док је В.К. повријеђен у тешкој саобраћајној несрећи која се ноћас догодила у Дервенти када су с ”пасатом” слетјели с пута.
Незгода се догодила око два сата иза поноћи. За воланом ”пасата” био је В.К. који је, из непознатих разлога, изгубио контролу над возилом, слетио с коловоза и ударио у бетонски стуб.
”ПС Дервента око два сата је пријављено да се у Дервенти догодила саобраћајна незгода слијетањем са коловоза аутомобила ”фолксваген” којим је управљао В.К., а са којим се као сувозач налазио Д.Ш., оба из Дервенте. У саобраћајној незгоди Д.Ш. је од задобијених повреда погинуо на лицу мјеста, док је В.К. задобио повреде и превезен је у Универзитетско-клинички центар Републике Српске”, саопштила је ПУ Добој.
Додају да су увиђај на лицу мјеста извршили полицијски службеници Полицијске станице Дервента, а истим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
