Дечко Мине Костић опсједао Наташу Беквалац порукама: Ево шта јој је слао

Информер

24.01.2026

10:38

Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу
Фото: Printscreen/Pink

Дечко Мине Костић, Мане Ћурувија, познатији као Каспер, опсједао је пјевачицу Наташу Беквалац коментарима на друштвеним мрежама.

Након што се у јавности појавила преписка у којој Каспер тврди да жели да ожени Беквалчеву, Информер је нашао коментаре које је он остављао испод њених фотографија, углавном током 2024. године.

У једном од њих, Мане је поручио:

"Прави пријатељи се препознају једино по томе да ти никад не стоје на путу, осим ако кренеш низбрдо. Вјерујем да су такви и твоји пријатељи јер знам да си ти управо таква, коме си пријатељ", написао је он тада.

Неколико дана касније поново јој се обратио, оставивши још једну поруку испод њене објаве.

"Читам коментаре појединих... Не разумију дубину ријечи из пјесме, а то је само зато што не познају дубину своје душе јер нису никад смели да завире дубоко у њу. Сви имамо савршено сјајне, али мрачне тајне... Само је разлика у томе ко смије да се усуди да зарони у те дубине својих тајни... Наташа спада у ред оних жена, оних које су смјеле да се усуде. Свака част и срећно.", хвалио је он пјевачицу на мрежама.

Иначе, Каспер је јуче демантовао наводе да је писао Наташи и рекао како му неко само намјешта.

Мина Костић и Мане Ћурувија

Сцена

Каспер хтио да жени Наташу Беквалац? Огласио се вјереник Мине Костић

- Шта желите тиме да постигнете?! Мина то није заслужила. То није истина, глупост. Наташа Беквалац је вансеријски пјевач и волим све њене пјесме, прелијепа је жена и желим јој све најбоље у животу, као и осталим Мининим колегиницама. Како та особа није рекла да сам то радио прије два мјесеца, јер сам сада са Мином. Данас све може да се монтира - рекао је Каспер за Телеграф.

Мина Костић

Мане Ћурувија Каспер

Nataša Bekvalac

