Каспер хтио да жени Наташу Беквалац? Огласио се вјереник Мине Костић

Пјевачица Мина Костић и њен вјереник Мане Ћурувија опет су у центру скандала након што је испливала преписка у којој се види како он наводно пријатељу пише да би волио да ожени Наташу Беквалац, као и да је годинама јури и воли.
Он је сада за домаће медије и објаснио о чему се ради, као и да он и Мина немају времена да раде на беби због тога што свакодневно демантују разне неистине.
"Погледајте молим вас прво вријеме када су поруке послате. Никад нисам имао овакву профилну слику, а када некога додате у контакте, изађе вам ваше име. Ово како су моје име написали, није ни тачно написано. Никад нисам имао Кип слободе за профилну слику. Такође, види се да ми особа којој сам писао никад није одговорила", рекао је Каспер.
Мина Костић одбила да сними пјесму која је касније постала велики хит
"Не знам како неко у реалности може да напише оволики текст. Монтирају све да би сада се направила нека прича да сам ја фолирант. Што се Наташе тиче, она је прелијепа жена, дивна је, волим њене пјесме. Ево шта је занимљиво, текст је смишљен од почетка до краја, али ће свако да уђе да чита јер мисли да је преписка тачна. Ако се гледа пажљиво, како та особа није ништа одговорила? Што бих ја писао некоме, ја са својим пријатељима не разговарам прво на овај начин, ово није мој стил. То би било као да пишем" рекао нам је Каспер, а Мина се надовезала:
"Нисам ни читала све ово, искрено да вам кажем. Он воли лијепе жене, јуре га лијепе жене и искрено, мени овде ништа није спорно. Могу да испливавају разне ствари, али ово је очигледно да је у питању намјештаљка".
Огласила се Касперова бивша: Споменула његову породицу
"Шта да вам кажем. Свако данас може да намјести, а како је могуће да та особа мени ништа није одговорила? Испада да пишем некоме кога не познајем, па му толико објашњавам колико ја волим Наташу. Ако се укључи логика, све је јасно - рекао је Мане за Блиц.
Мане са Беквалчевом никада није био у контакту, а преписка која је испливала настала је наводно прије 16 мјесеци.
"Брат мој. Ријешио сам да оженим Наташу Беквалац. Волим ту жену пола живота. Ја морам да дођем до ње. Морам", написао је Каспер тада. Није ми се дало у Њујорку кад је била, а било је јако близу. На старом мом Инстаграм профилу смо размјењивали неколико порука тада... а онда сам угасио тај профил и ј***га.
Прије упознавања размјењивали вруће фотке: Мина признала шта је слала Касперу док је био у Америци
Сад сам теби на њеном профилу коментар ставио. прочитаћеш. Морам да некако дођем до ње... Морам. То је жена коју волим одувек. Причаћу ти... Боли ме к. Нек је најгора... али за мене. Ево већ 20 година је најбоља - закључио је Каспер у тој преписци, како је пренио Телеграф.
Мане Ћурувија и Мина Костић гостовали су јутрос, 22. јануара, на Првој телевизији, а његово излагање људи су упоредили са оним што пише у порукама које је слао о Наташи.
На питање водитељке шта је пресудило да запроси Мину, Каспер је истакао да се у њу заљубио пре 20 година и да је од тада желио.
"Не да сам знао, то сам желео. Она је моја љубав. Ја сам се у њу заљубио пре 20 година. То је изгледало тако да сам ја пратио њене пјесме, интервјуе... Њен живот је текао једним током, мој другим, али оно у шта сам се ја заљубио код ње, да кажем тада прије 20 година, то је та њена емоција којој сам вјеровао", рекао је Каспер и додао:
"2013. године сам је видио и тренутак кад сам је видио, ја то нисам знао, она је била на вјенчању своје сестре и зато је знала, ово не може да се измисли, тако је то кренуло", изјавио је Минин вјереник.
2 д0
1 седм0
1 седм0
1 седм0
