Испливао шокантан интиман снимак Мине Костић, изводила стриптиз за Каспера

Извор:

Блиц

13.01.2026

13:45

0
Фото: Printscreen/Blic

Дечко Мине Костић, Мане Ћурувија Каспер, који је недавно стигао из Америке, прославио је синоћ рођендан, а пјевачица му је том приликом пред гостима извела врели плес.

Наиме, освануо је видео са кућне журке на којој је Каспер сједио за столом, док је Мина све вријеме играла уз пјесму "Фалиш ми" и увијала се око њега.

Каспер се све вријеме смјешкао, те је на тренутке изгледало да му је непријатно због пријатеља који су сједили за столом.

Тимоти Бусфилд

Сцена

Познати глумац нестао након оптужби за злостављање дјеце

У једном тренутку Мина је отишла до кухиње гдје је наставила врели плес, а затим почела да се скида и остала у хеланкама и брусхалтеру, док је мајицу скинула и бацила на слављеника.

Мина Костић плеше за Каспера

Иначе, Минина веза са Каспером привукла је велику пажњу јавности, будући да су се уочи Нове године први пут срели послије шест мјесеци "онлајн везе".

Мина о вези са Каспером

У првом интервјуу о њиховој вези Костићка је открила детаље њиховог односа.

- Он је дошао код мене, на моја врата. Одмах сам скочила, загрлила га, пољубила га и осјећај који сам имала је да се знамо читав живот. Најнормалније се понашамо, као да смо цео живот заједно. Супер функционишемо, кад ручамо, кад идемо негдје, кучићи га баш воле, Анастасија исто тако, стално га грли и љуби, баш се лијепо слажемо. Кћерка је била код тате, али једва је чекала да дође кући. Добио је дијете - причала је Мина.

(Блиц)

