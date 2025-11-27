Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

Извор:
Телеграф
27.11.2025
14:27
Пјевачица Мина Костић неколико мјесеци била је у центру пажње када је признала да се заљубила у човјека кога још није видјела уживо, како каже, мистериозним Каспером.
Тада су многи сумњали да се ради о шали или чак вјештачкој интелигенцији.
Међутим, након скоро шест мјесеци, Мина је за медије открила да је и даље у вези са истим човјеком. Пјевачица је истакла да је упознала љубав свог живота и да, ако дође до вјенчања, први пут у животу планира да изговори судбоносно "да".
- Љубав је у најбољем реду. Даће Бог да изговорим то судбоносно "да". То ће бити први пут да се удајем. Упознала сам човјека свог живота и много ми је лијепо. Све ово вријеме је био уз мене, додуше телефоном, али и то је подршка. Он долази у јануару, моја кћерка је јако срећна - поручила је Мина за Светски радио.
Иначе, Мина је отворено говорила о томе чиме се мистериозни партнер бави.
- Он ради у фирми, нема фирму. Али мени није битно, истина је да ради у гаражи гдје се паркирају познати. Знате какав је то посао? Ја не желим о томе да причам, то је његов посао. Његов новац мене не интересује, имамо љубав. Какав новац, ја сам на крају због љубави остала у стану од 39 квадрата. Мене његова зарада не занима - рекла је искрено пјевачица.
