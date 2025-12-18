Logo
Пакетићи за најмлађе пацијенте у добојској болници

АТВ

18.12.2025

19:57

Уручени пакетићи малишанима у добојској болници
Фото: АТВ

Боравак у болници за тренутак им је био лакши. У сусрет Светом Николи за десетак малишана смјештених на педијатрији добојске болнице стигли су поклони. Нису крили узбуђење.

Спасиоци су стигли у прави час. Са поклонима у рукама спуштали су се са крова и куцали на прозор малим пацијентима.

"Било ми је баш драго што сам ја добио могућност да дијелим пакетиће да се спуштам а задатак навикли смо кроз вјежбе није нам било баш захтјевно да се спустимо”, рекао је Урош Жигић, спасилац.

Олакшаће им опоравак, кажу љекари. У болничким креветима су најмлађи пацијенти са различитим инфекцијама.

“Увијек ако ништа друго добра воља бар олакша боравак у болници сад тренутно имамо нека да кажем неразјашњена фебрилна стања у току је дијагностичка обрада”, каже Александра Прлић, начелница Одјељења педијатрије ЈУ Болница “Свети апостол Лука” Добој.

Спасилачки тим се први пут одлучио на овакав потез. Оно што иначе раде, само су примијенили с хуманима циљем и све искооридинисали.

“Како ћемо се усагласити са људима са службом да видимо колико је дјеце како се распоредити и на крају да то све што урадимо и припремимо буде сигурно за момке који се спуштају”, рекао је Ален Петковић, Спасилачки тим Добој.

За пакетиће су се обратили Црвеном крсту. Нису имали дилему. Дио слаткиша које прикупљају од почетка мјесеца упаковали су у 30 пакетића.

“Да ето обрадујемо у ове празничне дане оне којима је то сад у вим данима најтеже и да им уљепшамо овај период године”, нагласила је Биљана Манојловић из Црвеног крста Добој.

Пакетиће ће добити сви малишани који леже у болници. Због природе обољења или повреда, осим на педијатрији има их на другим одјељењима.

Добој

paketići

Коментари (0)
