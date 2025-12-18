Република Српска добија још један град

Извор:
Усвајањем измјена закона о локалној самоуправи отворена је могућност да се исправи неправда према Фочи која, иако је здравствени, универзитетски и туристички центар истока Српске, није испуњавала услове за статус града, сматрају начелник општине Милан Вукадиновић и народни посланик Ненад Лаловић, главни заговорници промјене закона.
Измјенама је омогућено да статус града добију и оне локалне заједнице које најмање 10 година имају пет студијских програма, више од 2.000 студената и богато културно-историјско насљеђе.
Посланик Лаловић, који је са Вукадиновићем покренуо иницијативу о измјени закона, нада се да би Фоча, након што прође законску процедуру и изради елаборат, већ у току наредне године могла добити статус града.
"Влада је уважила наше амандмане, уврстила их по хитном поступку у Народну скупштину и двотрећинском већином су усвојени, чиме Фоча испуњава услове да добије статус града", каже Лаловић.
Додаје да ће уз већи прилив средстава у градски буџет и долазак републичких институција, добијањем статуса града бити побољшан и развој Универзитетске болнице и Медицинског факултета.
Начелник Вукадиновић истиче да је Фочи по свему одавно припадао статус града, а да су сада испуњени и формално-правни услови.
"У Народној скупштини десио се историјски тренутак за нашу локалну заједницу - одшкринута су врата, жаргонски речено, да Фоча може урадити елаборат о статусу града и надам се да ћемо успјети да је позиционирамо на мјесто које јој припада, као стратешком мјесту овог дијела Српске и центру Старе Херцеговине", истиче Вукадиновић.
Подсјећа да у Фочи на два факултета, Медицинском и Богословском, студира близу 3.000 студената, од којих око 600 страних из 38 земаља свијета.
То је, сматра, раритет Српској, а што би уз чињеницу да је Фоча увијек била важан културни и привредни центар требало да јој омогући стицање статуса града.
"То носи бројне добробити - веће расподјеле буџетских прихода и сједишта кључних институција. Ми ћемо већ покренути све неопходне процедуре, формирати одговарајуће радне групе стручних људи које ће радити елаборат о статуса града", каже Вукадиновић.
Начелник истиче да су Медицински и Богословски факултет стубови развоја Фоче и да ће стицање статуса града бити на обострану корист.
"Опредијељени смо да заједно додатно јачамо ту сарадњу, тако да смо обезбиједили земљиште и неопходне дозволе за градњу новог блока студентског дома са 380 мјеста за студенте који студирају на српском језику, вриједног десет милиона евра, као и земљиште за нови блок Медицинског факултета", прича Вукадиновић.
Истиче да ће то, заједно са болницом, чинити један студентски кампус који нема ниједна друга општина.
У најави је, напомиње, и инвестиција из Индије - градња апартмана за стране студенте, чиме би се омогућио даљи раст броја студената.
Вукадиновић подсјећа да је Фоча, са Богословским факултетом, Средњом богословском школом и Светосавским храмом, највећим православним храмом у БиХ, и велики духовни центар.
Добијање статуса града требало би да Фочи омогући лакши приступ инвестицијама и развојним фондовима, али је главни предуслов за привредни развој обнова путне мреже, на чему ће, истиче начелник, и даље инсистирати.
"Не тражимо ауто-путеве, тражимо двије пристојне саобраћајне траке. Стицање статуса града даће нам аргументе да тражимо и друга улагања, наравно у сарадњи са институцијама Републике Српске и свим другим институцијама на нивоу БиХ", закључио је начелник.
