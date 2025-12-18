Logo
Република Српска добија још један град

Извор:

СРНА

18.12.2025

16:07

Република Српска добија још један град
Фото: Википедија

Усвајањем измјена закона о локалној самоуправи отворена је могућност да се исправи неправда према Фочи која, иако је здравствени, универзитетски и туристички центар истока Српске, није испуњавала услове за статус града, сматрају начелник општине Милан Вукадиновић и народни посланик Ненад Лаловић, главни заговорници промјене закона.

Измјенама је омогућено да статус града добију и оне локалне заједнице које најмање 10 година имају пет студијских програма, више од 2.000 студената и богато културно-историјско насљеђе.

Основна школа Св. Василије Острошки-Требиње

Хроника

Дојаве о бомбама у школама у Српској оквалификоване као тероризам

Посланик Лаловић, који је са Вукадиновићем покренуо иницијативу о измјени закона, нада се да би Фоча, након што прође законску процедуру и изради елаборат, већ у току наредне године могла добити статус града.

"Влада је уважила наше амандмане, уврстила их по хитном поступку у Народну скупштину и двотрећинском већином су усвојени, чиме Фоча испуњава услове да добије статус града", каже Лаловић.

Додаје да ће уз већи прилив средстава у градски буџет и долазак републичких институција, добијањем статуса града бити побољшан и развој Универзитетске болнице и Медицинског факултета.

Начелник Вукадиновић истиче да је Фочи по свему одавно припадао статус града, а да су сада испуњени и формално-правни услови.

Брајан Волш-01122025

Свијет

Изречена пресуда: Ево колико дуго Брајан Волш иде на робију

"У Народној скупштини десио се историјски тренутак за нашу локалну заједницу - одшкринута су врата, жаргонски речено, да Фоча може урадити елаборат о статусу града и надам се да ћемо успјети да је позиционирамо на мјесто које јој припада, као стратешком мјесту овог дијела Српске и центру Старе Херцеговине", истиче Вукадиновић.

Подсјећа да у Фочи на два факултета, Медицинском и Богословском, студира близу 3.000 студената, од којих око 600 страних из 38 земаља свијета.

То је, сматра, раритет Српској, а што би уз чињеницу да је Фоча увијек била важан културни и привредни центар требало да јој омогући стицање статуса града.

"То носи бројне добробити - веће расподјеле буџетских прихода и сједишта кључних институција. Ми ћемо већ покренути све неопходне процедуре, формирати одговарајуће радне групе стручних људи које ће радити елаборат о статуса града", каже Вукадиновић.

Нестала Мишел

Свијет

Отету кћерку пронашао након 43 године

Начелник истиче да су Медицински и Богословски факултет стубови развоја Фоче и да ће стицање статуса града бити на обострану корист.

"Опредијељени смо да заједно додатно јачамо ту сарадњу, тако да смо обезбиједили земљиште и неопходне дозволе за градњу новог блока студентског дома са 380 мјеста за студенте који студирају на српском језику, вриједног десет милиона евра, као и земљиште за нови блок Медицинског факултета", прича Вукадиновић.

Истиче да ће то, заједно са болницом, чинити један студентски кампус који нема ниједна друга општина.

У најави је, напомиње, и инвестиција из Индије - градња апартмана за стране студенте, чиме би се омогућио даљи раст броја студената.

Вукадиновић подсјећа да је Фоча, са Богословским факултетом, Средњом богословском школом и Светосавским храмом, највећим православним храмом у БиХ, и велики духовни центар.

slobodan javor

Градови и општине

Јавор преусмјерио новац од новогодишњег пријема на пронаталитетну политику

Добијање статуса града требало би да Фочи омогући лакши приступ инвестицијама и развојним фондовима, али је главни предуслов за привредни развој обнова путне мреже, на чему ће, истиче начелник, и даље инсистирати.

"Не тражимо ауто-путеве, тражимо двије пристојне саобраћајне траке. Стицање статуса града даће нам аргументе да тражимо и друга улагања, наравно у сарадњи са институцијама Републике Српске и свим другим институцијама на нивоу БиХ", закључио је начелник.

Фоча

Република Српска

grad

Коментари (1)
