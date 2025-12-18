Logo
Large banner

ЦИК БиХ одбацила захтјев СДС-а

Извор:

АТВ

18.12.2025

15:20

Коментари:

1
ЦИК БиХ одбацила захтјев СДС-а
Фото: Printscreen/Youtube/CIK

Централна изборна комисија БиХ (ЦИК) одбацила је захтјев СДС-а за изузеће Јована Калабе, предсједника Централне изборне комисије БиХ.

На сједници ЦИК-а истакнуто је да је СДС упутио захтјев позивајући се на објаве у медијима и наводећи да сумњају у непристрасност Калабе, међутим према оцјени надлежне службе нису доставили доказе за тако нешто.

Хаос у албанској Скупштини

Регион

Тотални хаос у албанском Парламенту: Бакље, сукоб с полицијом

"Подносилац захтјева наводи да је у медијима објављена вијест која доводи у везу супругу колеге Калабе са једним од кандидата на изборима. Ради се о вијести коју је овај субјекат који је овјерен на изборима, заједно са још једним и пласирао у медијима и нисмо се хтјели бавити овим неистинама и то демантовати", рекла је Ирена Хаџиабдић, члан ЦИК-а додајући да се ради о политичким дезинформацијама које немају упориште у чињеницама.

Она је предложила и да се ЦИК позабави политичким субјектима који путем медија износе дезинформације које могу угрозити интегритет изборног процеса.

Наиме, жалба СДС-а односила се на то да је супруга Калабе, наводно била савјетница Синише Карана, кандидата СНСД-а на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.

Hitna, Srbija

Хроника

Експлозија у кући у Србији, има повријеђених

"У захтјеву је та чињеница прецизирана. Овдје има елемената да ми проведемо поступак и да се заштитимо од оваквих напада. Напад је неоснован", рекао је Владо Рогић, члан ЦИК-а.

Ахмет Шантић, члан ЦИК-а каже да је захтјев уперен на личност предсједника ЦИК-а те да захтјев не садржи ниједан формални акт којима се поткрепљују тврдње.

"Очито се ради о циљном пројекту. Бојим се да овдје има спреге још неких институција које су учествовале у овом захтјеву са циљем дезинтеграције изборног процеса", рекао је Шантић, преноси портал "Независне".

Подијели:

Тагови:

ЦИК БиХ

CIK

СДС

Jovan Kalaba

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Препоруке за смањење штетног утицаја загађеног ваздуха на здравље

Друштво

Препоруке за смањење штетног утицаја загађеног ваздуха на здравље

2 ч

0
Погинула звијезда (31) Onlyfans-a

Сцена

Погинула звијезда (31) Onlyfans-a

2 ч

0
Предложена забрана пушења у затвореним просторима

Република Српска

Предложена забрана пушења у затвореним просторима

2 ч

0
Потпуни хаос у Бриселу: Пољопривредници бацали димне бомбе на полицију, блокирали улице због спорног споразума

Свијет

Потпуни хаос у Бриселу: Пољопривредници бацали димне бомбе на полицију, блокирали улице због спорног споразума

3 ч

0

Више из рубрике

ВСТС БиХ именовао носиоце правосудних функција, ово су њихова имена

БиХ

ВСТС БиХ именовао носиоце правосудних функција, ово су њихова имена

4 ч

0
Масовно тровање оловом у Варешу

БиХ

Масовно тровање оловом у Варешу

7 ч

0
Мигрант из Судана

БиХ

Ампутиране им ноге и шаке: У БиХ пронађени повријеђени мигранти

20 ч

0
Сарајево смог магла

БиХ

Ваздух опасан по здравље, забрањен боравак дјеце на отвореном

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

28

Узуновићу дугогодишња робија: Одузима се и имовина

17

13

Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

17

07

Убијена позната новинарка: Кристинино тијело пронађено поред мужевог

16

55

Народ прича: Милићи

16

55

Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner