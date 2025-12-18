ЦИК БиХ одбацила захтјев СДС-а

Извор:
Централна изборна комисија БиХ (ЦИК) одбацила је захтјев СДС-а за изузеће Јована Калабе, предсједника Централне изборне комисије БиХ.
На сједници ЦИК-а истакнуто је да је СДС упутио захтјев позивајући се на објаве у медијима и наводећи да сумњају у непристрасност Калабе, међутим према оцјени надлежне службе нису доставили доказе за тако нешто.
"Подносилац захтјева наводи да је у медијима објављена вијест која доводи у везу супругу колеге Калабе са једним од кандидата на изборима. Ради се о вијести коју је овај субјекат који је овјерен на изборима, заједно са још једним и пласирао у медијима и нисмо се хтјели бавити овим неистинама и то демантовати", рекла је Ирена Хаџиабдић, члан ЦИК-а додајући да се ради о политичким дезинформацијама које немају упориште у чињеницама.
Она је предложила и да се ЦИК позабави политичким субјектима који путем медија износе дезинформације које могу угрозити интегритет изборног процеса.
Наиме, жалба СДС-а односила се на то да је супруга Калабе, наводно била савјетница Синише Карана, кандидата СНСД-а на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.
"У захтјеву је та чињеница прецизирана. Овдје има елемената да ми проведемо поступак и да се заштитимо од оваквих напада. Напад је неоснован", рекао је Владо Рогић, члан ЦИК-а.
Ахмет Шантић, члан ЦИК-а каже да је захтјев уперен на личност предсједника ЦИК-а те да захтјев не садржи ниједан формални акт којима се поткрепљују тврдње.
"Очито се ради о циљном пројекту. Бојим се да овдје има спреге још неких институција које су учествовале у овом захтјеву са циљем дезинтеграције изборног процеса", рекао је Шантић, преноси портал "Независне".
