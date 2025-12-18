Препоруке за смањење штетног утицаја загађеног ваздуха на здравље

Извор:
СРНА
18.12.2025
14:53
Институт за јавно здравство Републике Српске препоручио је низ мјера и интервенција које могу допринијети смањењу изложености загађеном ваздуху и ублажавању његових негативних утицаја на здравље становништва.
Из института наводе да се то посебно односи на осјетљиве групе, у којима су дјеца, труднице, старије особе и особе са хроничним обољењима.
''Неопходно је смањити загађење ваздуха из саобраћаја, осигурати простор за пјешачку и бициклистичку инфраструктуру, побољшати системе искористивости земљишта, што доводи до смањења времена путовања, те провести инжењерске мјере и мјере за смањење брзине'', наводе у Институту.
Неопходно је, како се наводи, регулисати и спроводити контролу индустријских емисија, смањити емисије из индивидуалних ложишта, смањити могућност настанка фотохемијског смога и приземног озона, те изабрати најбоље енергетске опције, узимајући у обзир утицај на здравље и економију.
''Вриједности индекса квалитета ваздуха четири и пет означавају веома загађен ваздух. Изложеност ваздуху ових категорија може довести до појаве здравствених тегоба код цјелокупне популације, док се код осјетљивих група становништва могу јавити озбиљније здравствене тегобе него код здраве популације'', наводе у Инсатитуту.
Када је ријеч о исјетљивим групама становништва из Института препоручују да се избјегавају напорне физичке активности на отвореном, активности праћене убрзаним и дубоким дисањем, те да се скрати боравак у спољашњој средини.
Особама са акутним и хроничним обољењима савјетује се редовно узимање терапије, а у случају погоршања основног обољења препоручује се јављање породичном љекару.
За општу популацију је предложено да се скраћује трајање и смањи интензитет напорних активности на отвореном уз чешће паузе, да се избјегава излазак и боравак на отвореном у раним јутарњим и вечерњим часовима, те да се избјегав додатна изложеност загађујућим материјама из других извора, као што су пушење и коришћење различитих хемијских средстава /средства за чишћење, љепила, боје и лакови/.
''Неопходно је и избјегавати провјетравање просторија у раним јутарњим и вечерњим часовима, користити јавни градски превоз ради смањења загађења ваздуха из саобраћаја и кад год је могуће, смањити или избјегавати коришћење чврстих горива за гријање'', истичу у Институту.
Како је наглашено, на нивоу опште популације, заштитне маске се не препоручују за смањење изложености загађењу ваздуха, а респираторне маске се могу препоручити за лица која су професионално изложена, или у ванредним ситуацијама као на примјер шумски пожари, вулканске ерупције, пустињска прашина, или чишћења у случају катастрофа.
