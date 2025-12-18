Logo
Упозорење! Због бруцелозе, месо куповати код регистрованих узгајивача

Извор:

СРНА

18.12.2025

13:39

Свиња
Фото: Pixabay

Ветеринарска инспекција позвала је грађане са подручја града Источно Сарајево да, због појаве бруцлеозе, куповину јагњади, јаради и прасади пред долазеће празнике обављају код регистрованих узгајивача гдје су спроведене све законом прописане мјере здравствене заштите животиња.

Како је наведено, приликом куповине јагњади и јаради, без обзира на спроведене мјере, треба тражити налаз крви на бруцелозу који није старији од 30 дана, а издаје га једна од референтних лабораторија у БиХ, саопштено је из Градске управе.

krava krave šixabay

Друштво

Бруцелоза поново пријети: Заражена стока, али и људи

Из ветеринарске инспекције упозорили су продавце животиња код којих се утврди присуство бруцелозе, а немају регистровано имање или нису спровели све обавезне мјере здравствене заштите животиња, да ће заражене животиње бити нешкодљиво уклоњене на терет власника.

