Упозорење! Због бруцелозе, месо куповати код регистрованих узгајивача

Извор:
СРНА
18.12.2025
13:39
Коментари:0
Ветеринарска инспекција позвала је грађане са подручја града Источно Сарајево да, због појаве бруцлеозе, куповину јагњади, јаради и прасади пред долазеће празнике обављају код регистрованих узгајивача гдје су спроведене све законом прописане мјере здравствене заштите животиња.
Како је наведено, приликом куповине јагњади и јаради, без обзира на спроведене мјере, треба тражити налаз крви на бруцелозу који није старији од 30 дана, а издаје га једна од референтних лабораторија у БиХ, саопштено је из Градске управе.
Бруцелоза поново пријети: Заражена стока, али и људи
Из ветеринарске инспекције упозорили су продавце животиња код којих се утврди присуство бруцелозе, а немају регистровано имање или нису спровели све обавезне мјере здравствене заштите животиња, да ће заражене животиње бити нешкодљиво уклоњене на терет власника.
