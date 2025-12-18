Погинула звијезда (31) Onlyfans-a

Извор:
Телеграф
18.12.2025
14:37
Коментари:0
Звијезда Онлифанса Лејн В. Роџерс, који је снимао под именом Блејк Мичел, погинуо је у 31. години.
Он је смртно страдао након саобраћајне несреће на мотоциклу у Јужној Калифорнији. Његова породица поручила је да су "у потпуном шоку и без ријечи", док фанови широм свијета оплакују губитак креатора познатог по хумору, великодушности и искреним тренуцима, пише бгаy.цом.
Према наводима надлежних, Роџерс је у понедјељак поподне возио мотоцикл у близини Окснарда у Калифорнији, када је дошло до судара са теретним камионом. Проглашен је мртвим на лицу мјеста, а Канцеларија судског љекара округа Вентура саопштила је да је узрок смрти тупа траума.
Лејн, познат на интернету као Блејк Мичел, први пут је стекао популарност у индустрији за одрасле око 2016. године, да би касније прешао на самостални рад као креатор на Onlyfans-у, гдје су му харизма и отвореност донијели стотине хиљада пратилаца на различитим платформама.
Само недјељу дана раније објавио је духовит видео у којем објашњава свој живот млађој верзији себе, што овај губитак чини још шокантнијим.
Његови обожаватељи широм свијета се опраштају од њега.
Сцена
4 д0
Сцена
2 седм0
Сцена
4 мј0
Сцена
6 мј0
Сцена
3 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму