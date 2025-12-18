Logo
Погинула звијезда (31) Onlyfans-a

Извор:

Телеграф

18.12.2025

14:37

Коментари:

0
Фото: Instagram/@bgaycom/screenshot

Звијезда Онлифанса Лејн В. Роџерс, који је снимао под именом Блејк Мичел, погинуо је у 31. години.

Он је смртно страдао након саобраћајне несреће на мотоциклу у Јужној Калифорнији. Његова породица поручила је да су "у потпуном шоку и без ријечи", док фанови широм свијета оплакују губитак креатора познатог по хумору, великодушности и искреним тренуцима, пише бгаy.цом.

Према наводима надлежних, Роџерс је у понедјељак поподне возио мотоцикл у близини Окснарда у Калифорнији, када је дошло до судара са теретним камионом. Проглашен је мртвим на лицу мјеста, а Канцеларија судског љекара округа Вентура саопштила је да је узрок смрти тупа траума.

Лејн, познат на интернету као Блејк Мичел, први пут је стекао популарност у индустрији за одрасле око 2016. године, да би касније прешао на самостални рад као креатор на Onlyfans-у, гдје су му харизма и отвореност донијели стотине хиљада пратилаца на различитим платформама.

Само недјељу дана раније објавио је духовит видео у којем објашњава свој живот млађој верзији себе, што овај губитак чини још шокантнијим.

Његови обожаватељи широм свијета се опраштају од њега.

(Телеграф.рс)

