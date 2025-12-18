Тешка тужба потреса Холивуд: Од Траволте тражи 50 милиона, тврди да је син њен!

18.12.2025
Холивуд је уздрман новим, изузетно озбиљним оптужбама које су се појавиле у судским документима, а у којима се помињу нека од најпознатијих имена америчке забавне индустрије.
У центру пажње нашла се породица Пресли, али и славни глумац Џон Траволта, након што је поднијета тужба са тврдњама које су одмах изазвале бурне реакције јавности.
Бивша пословна сарадница Присиле Пресли, Бригита Круз, изнијела је у тужби тврдњу да је Рајли Кио наводно биолошка мајка најмлађег сина Џона Траволте - Бена.
Према наводима из судских докумената до којих су дошли амерички медији, Круз тврди да су Траволта и његова покојна супруга Кели Престон користили јајне ћелије Рајли Кио како би добили дијете, које је рођено 2010. године.
У тужби се даље наводи да је Рајли Кио за овај наводни договор добила између 10.000 и 20.000 долара, као и старији аутомобил марке "јагуар". Круз тврди да је глумица на то пристала након што је њена мајка, покојна Лиса Мари Преисли, раније наводно понудила своје јајне ћелије Траволти и Престоновој.
Лиса Мари Пресли преминула је 2023. године, а према тврдњама из тужбе, одлучила је да помогне пару након што јој је бивши супруг Мајкл Локвуд рекао да они не могу да имају дјецу природним путем.
Како се даље наводи, Траволта и Престон су наводно касније одустали од коришћења јајних ћелија Лисе Мари Пресли због њеног проблема са злоупотребом наркотика, што је, према тврдњама Круз, довело до договора са њеном ћерком Рајли.
Ове оптужбе дио су проширене тужбе вриједне 50 милиона долара, коју су против Присилиног сина Наварон Гарибалди Гарсија поднијели бивши сарадници породице Пресли, укључујући Круз и Кевина Фијалка. У документима се наводи да је, након смрти Лисе Мари Пресли, "цијела породица Пресли покушавала да преузме контролу над имовином и исплатама".
Адвокат Присиле Пресли, Марти Сингер, категорично је демантовао све наводе који се односе на Рајли Кио.
"Бригита Круз је још једном показала да не постоји граница коју није спремна да пређе како би нанијела додатну бол Присили Пресли и њеној породици", поручио је Сингер у изјави за америчке медије.
Он је додао да су "ове нове, скандалозне оптужбе потпуно невезане за сам предмет спора" и назвао их "срамотним".
Џон Траволта и Кели Престон имали су троје дјеце: сина Џета, који је трагично преминуо 2009. године у 16. години, ћерку Елу Блу и сина Бена. Глумачки пар вјенчао се 1991. године и остао заједно све до 2020, када је Кели Престон преминула након борбе са раком дојке.
Рајли Кио је од 2015. године у браку са Бен Смит-Петерсен. Пар има ћерку Тупело, стару три године, као и још једно дијете рођено почетком 2025. године.
Како ће се овај случај даље развијати и да ли ће оптужбе добити судски епилог, остаје да се види, али је извјесно да је ријеч о једној од најконтроверзнијих холивудских прича посљедњих година.
(Она.рс)
