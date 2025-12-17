Logo
Цеца оштро запријетила у Звездама Гранда

Извор:

Телеграф

17.12.2025

18:11

Коментари:

0
Цеца Ражнатовић
Фото: Youtube/ screenshot

Музичко такмичење "Звезде Гранда" све се више захуктава, због чега напетост у студију расте, па понекад дође до сукоба између чланова жирија.

У другом кругу један дуел такмичара подијелио је жири, а менторка Светлана Цеца Ражнатовић била је толико љута да је и "запријетила" колегама због гласања.

"Ја кад дунем и ватру сунем, срушићу вам жири", рекла је Цеца, након чега је ушла у расправу са Снежаном Ђуришић.

Цеца је покушала да објасни Снежани да је заправо врло "њежна" у борби за свој тим, за разлику од њених колега.

"Ја кад се буним, знаш шта сам ја за тебе? Мала маца", рекла је Цеца Ражнатовић, на шта јој је Ђуришићева одговорила да их обожава, а Драган Којић Кеба почео је да мјауче и насмијао све, преноси "Телеграф".

Цеца Ражнатовић

Светлана Цеца Ражнатовић

Zvezde Granda

Коментари (0)
