Цеца оштро запријетила у Звездама Гранда

17.12.2025
Музичко такмичење "Звезде Гранда" све се више захуктава, због чега напетост у студију расте, па понекад дође до сукоба између чланова жирија.
У другом кругу један дуел такмичара подијелио је жири, а менторка Светлана Цеца Ражнатовић била је толико љута да је и "запријетила" колегама због гласања.
"Ја кад дунем и ватру сунем, срушићу вам жири", рекла је Цеца, након чега је ушла у расправу са Снежаном Ђуришић.
Цеца је покушала да објасни Снежани да је заправо врло "њежна" у борби за свој тим, за разлику од њених колега.
"Ја кад се буним, знаш шта сам ја за тебе? Мала маца", рекла је Цеца Ражнатовић, на шта јој је Ђуришићева одговорила да их обожава, а Драган Којић Кеба почео је да мјауче и насмијао све, преноси "Телеграф".
